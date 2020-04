Sénégal: Appui a la lutte contre COVID 19 - L'Ue fait un don de 100 milliards au pays

L'Union européenne (UE) vient de faire un don non remboursable d'environ 100 milliards de francs CFA au Sénégal comme appui à la lutte contre le Covid-19. L'ambassadrice de l'Union européenne, Irène Mingasson, et le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott, l'ont déclaré hier, mardi 21 avril, à Dakar, lors d'une vidéo conférence.

Dans l'esprit de soutien à la mobilisation des 1000 milliards de francs CFA, pour lutter contre la pandémie covid-19, initié et lancé par le président de la République Macky Sall, le 18 mars dernier à travers un plan de riposte dénommé force covid-19, l'Union européenne vient d'apporter une contribution financière en don non remboursable de 150 millions d'euros, soit près de 100 milliards F.CFA, (dont 85 milliards en appui budgétaire) pour appuyer les efforts déployés par le Gouvernement et les 15 milliards restants pour appuyer les projets et programmes déjà en cours.

C'est l'information phare sortie d'une séance de vidéo conférence entre Irène Mingasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal et le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, tenue, hier mardi 21 avril, à Dakar.

Le ministre de préciser que «les 85 milliards vont directement au programme de résilience économique et sociale, mis en place par le président de la République pour lutter de façon considérable et par ricochet amoindrir les effets négatifs de la pandémie sur les populations».

De manière explicite, il touche entre autres «la santé, l'assistance des populations en denrées alimentaires, la diaspora, le paiement des factures d'eau et d'électricité», a-t-il listé. Ce programme de résilience tourne autour de 169 milliards.

302 milliards d'impayés au secteur privé

Parallèlement, des appuis au secteur privé sont prévus pour permettre à ces entreprises de fonctionner aux fins de préserver les emplois et participer à la relance de l'économie.

A cela, s'ajoute la paie des créances au secteur privé pour leur permettre à leur tour d'honorer leurs obligations à leurs sous-traitants pour ainsi avoir l'effet de ruissellement pour huiler l'économie.

321 milliards déjà mobilisés

Sur un visé de 1000 milliards de francs CFA destinés à la force Covid-19, lancé par le président de la République Macky Sall, à ce jour quelques 321 milliards ont été mobilisés. C'est ce qu'a indiqué le ministre Amadou Hott, lors de cette vidéo conférence...

Mme Irène Mingasson de soutenir: «l'UE demeure le partenaire du Sénégal dans l'urgence et sur le long terme.

Ensemble, nous traverserons cette épreuve et regarderons vers l'avenir : les destins de nos continents si proches sont intimement liés et les leçons d'aujourd'hui inspireront notre partenariat futur.

La famille européenne (l'UE, ses Etats membres, ses institutions financières), répond 'présente'. Ensemble nous sommes plus forts.»