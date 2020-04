Cote d'Ivoire: Le Plan de continuité des activités - Mode d'emploi, selon l'Agence Côte d'Ivoire PME

Selon une étude réalisée en Amérique du Nord sur les conséquences des situations d'urgence ou de catastrophes, 43% des entreprises confrontées à une crise majeure ne rouvrent jamais leurs portes et 29% des entreprises restantes cessent leurs activités au cours des deux années subséquentes.

La nécessité de disposer d'un plan de continuité des activités (PCA) s'inscrit dans une démarche agile et responsable qui permet aux entreprises de répondre plus efficacement au moment d'un incident ou d'une crise en protégeant leurs employés, leurs actifs et leur réputation.

En effet, le plan de continuité prépare de façon plus sereine les entreprises à l'identification des tâches essentielles à exécuter, au personnel clé requis et aux moyens à déployer en cas de survenance de la crise assurant ainsi aux entreprises de continuer à avancer sur ses activités majeures mais en mode dégradé.

La mise sur pied d'un plan de continuité d'activités assure aux entreprises la sécurité des employés et démontre l'image d'une entreprise responsable ; renforçant ainsi la confiance des clients et des partenaires.

En cas d'éventualité d'un sinistre, disposer d'un PCA permet une reprise plus rapide des activités et permet d'avoir à portée de main toutes les informations essentielles regroupées à un même endroit et à la disposition de tout le personnel.

Il en résulte des gains immédiats pour la gestion courante et la protection des actifs de l'entreprise ou la limitation des pertes matérielles et surtout une meilleure gestion de la panique et du stress qui connait un pic en cas de sinistre.

Dans le contexte actuel de la pandémie de la maladie Coronavirus 2019 (COVID-19) affectant de nombreux secteurs clés de l'économie, l'Agence Côte d'Ivoire PME s'est engagée à renforcer la résilience des entreprises par différentes initiatives dont l'organisation d'une série de webinars sur des thématiques d'actualité, la mise sur pied d'une page de veille sur le Covid-19 (www.agencecipme.ci) et l'appui à l'écosystème entrepreneurial dans le cadre des mesures de soutien de l'État.