Nigeria/Afrique du Sud: Vincent Enyeama - Le Nigérian donne les raisons de son refus d'Arsenal et de Tottenham

Ancien portier de Lille, Vincent Enyeama (38 ans) aurait pu connaitre une carrière assez riche et garnie de grands clubs. Approché par Arsenal et Tottenham lorsqu'il était au top de sa forme, l'ex international nigérian a décliné ces offres. Un choix incompris à l'époque mais le vainqueur de la Ligue des champions CAF 2005 avec Enyimba dévoile enfin les raisons.

Dans une interview accordée à ESPN, Enyeama a avoué que ces deux clubs de Londres se sont approchés de lui pour un transfert. Mais, il leur a dit non puisqu'il n'allait pas dans ces équipes pour jouer les premiers rôles.

« Arsenal me voulait pour le deuxième choix, mais je n'étais pas intéressé. J'avais aussi une offre de Tottenham qui me voulait aussi pour le deuxième choix et je n'étais pas intéressé. C'était après la Coupe des Nations 2006, puis à nouveau autour de la Coupe du monde 2014. Quand je les ai refusés, après ils [Arsenal] ont emmené David Ospina », a-t-il fait savoir.

« Pour moi, j'étais au stade où je préférais jouer même si c'était pour l'une des plus petites équipes. C'est ce que les agents m'ont dit. Que Arsène (Wenger) voulait de moi mais il n'est pas si sûr à cause de ma taille et des choses comme ça. Les gens ont leurs choix et je respecte leurs choix », a-t-il conclu.Libre de tout contrat depuis 2018, Vincent Enyeama pourrait rejoindre le championnat sud-africain.