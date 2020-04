Algérie: Un des fils de Zidane aurait dit oui aux Fennecs

C'est l'information du jour en Algérie. Luca Zidane aurait dit oui aux Fennecs. Et elle est reprise depuis plusieurs heures par de nombreux medias internationaux.

Gardien du Rancing Santander, Luca Zidane aurait choisi de représneter l'Algérie à un niveau internaitonal. Lui qui s'affiche depuis quelques années dan sles équipes de jeunes de la France.Un des 4 fils de Zinedine Zidane et formé au Real Madrid, Luca brille en deuxième division espagnole. Depuis un an, on parle d'un intérêt de Djamel Belmadi pour le jeune joueur. Il n'en est rien, affirme Touabi Juba, journaliste à DZFoot, spécialisé sur le football algérien.

Tou serait parti d'un post sur Instagram de Luca après un match de championnat avec la mention #Alegria (Joie en espagnol). Ce que plusieurs personnes auraient confondu à Algeria. Depuis la rumeur court.L'information qui circule concernant l'intérêt de Djamel Belmadi, le coach de 🇩🇿, pour Luca Zidane est erronée.

D'ailleurs, il y à peine 6 mois, Luca déclarait: « la France est ma sélection. Mon rêve est d'aller le plus haut possible et déjà de reprendre le fil avec les Espoirs. Je veux remonter dans le train. [... ] Mais après, on n'a rien sans rien. Je joue à Santander, je fais mes matchs. Je me mets dans les meilleures conditions pour retrouver les Espoirs. J'aimerais aller à l'Euro 2021 avec ma génération. C'est un objectif. Après, viendra ce qui viendra« . des propos rapportés par RMC.