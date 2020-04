Madagascar: Histoire - Expéditions militaires et conquête d'amour de Laidama dans le royaume Maroserana

Une esquisse artistique du monarque Merina Radama I.

La première moitié du XIXème siècle est une période où le Royaume Sakalava voit sa décadence, alors que la monarchie Merina dirigée par Radama I connaît une ascension fulgurante et « ne tarde pas à faire preuve d'une hégémonie montante ». Une fois arrivé au pouvoir, le souverain Merina avait une seule préoccupation, celle de suivre l'œuvre de son père Andrianampoinimerina. A part ses expéditions militaires dans différentes régions de la Grande île, la conquête du royaume Maroserana a occupé une place prépondérante dans le règne de Laidama.

La résistance Sakalava a pu tenir tête à des soldats lourdement armés. Le sud-ouest de Madagascar a toujours été une région stratégique aussi bien sur le plan politique qu'économique. Zone portuaire, le Menabe offre également une potentialité agricole et pastorale importantes. La région est tellement convoitée qu'on l'appelle le « Menabe utile ». Le souverain Merina voulait à tout prix soumettre le royaume du Menabe. Soutenu par les Anglais, il mène une expédition militaire dans la région sud-ouest de Madagascar.

Entre 1818 et 1828, plus de cinq expéditions ont été effectuées par l'armée Merina. Une centaine de milliers d'hommes ont été mobilisés. Mais plusieurs fois, ceux-ci rencontrent des difficultés. Certes, face à l'armée Sakalava, l'armée Merina est équipée et disciplinée, mais les hommes de Ramitraho avait deux avantages. D'un côté, l'armée Sakalava connaissait le terrain mieux que son adversaire, ce qui était tout à fait logique. D'autre part, le climat n'était pas clément envers les soldats Merina. Le soleil accablant affaiblissait l'armée de Radama.

Entre stratégie et sentiment. Étant donné les circonstances, le jeune roi Merina choisit un autre moyen pour assujettir le royaume Sakalava du Menabe, « la stratégie d'alliance matrimoniale et du traité diplomatique ». D'après les historiens, « en épousant la princesse Rasalimo, fille du roi Sakalava Maroserana Ramitraho, Laidama espérait que ce mariage serait favorable dans sa politique d'unification ».

Vers la seconde moitié des années 1820, Radama épouse Rasalimo, la fille de Ramitraho. Perçu comme une stratégie politique, le mariage entre ces deux personnages est un moyen pacifique entre les deux royaumes. Si les Merina croient que cette union sera un grand pas pour dominer la partie adverse, de leur côté, les Sakalava considèrent que le mariage fût un autre moyen pour soumettre le monarque Merina car « le roi Ramitraho voyait dans ce mariage du roi Merina avec sa fille l'établissement de relations père-fils ». La stratégie du roi Merina n'a pas empêché de nourrir un sentiment amoureux à l'égard de la princesse de Sakalava Maroserana. La tradition orale disait que Rasalimo a été accueilli chaleureusement en Imerina. Radama fait aménager le palais pour accueillir la reine. Une fois installé en Imerina, Rasalimo jouit d'un avantage par rapport aux autres femmes de Laidama. Des écrits disent même que son amour pour elle l'incite à transgresser les lois.

Toutefois, l'union entre Laidama et Rasalimo n'a pas assuré la paix. Le souverain Merina a mis en place des garnisons dans le territoire Maroserana. Insoumis, les Sakalava se révoltent, et mettent en difficulté l'armée Merina. La conquête du Menabe s'est déclenchée d'une manière discontinue. En effet, elle est la plus longue guerre que Radama I n'aie jamais connu.