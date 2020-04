Madagascar: Football - Sylvio Ouassiero, la nouvelle recrue des Barea

Le joueur latéral polyvalent du CS Fola Esch de Luxembourg renforcera l'ossature des Barea de Madagascar.

Confinement ou pas, la détection des futurs joueurs des Barea se poursuit pour le technicien français, Nicolas Dupuis. Il vient d'annoncer l'arrivée d'un joueur latéral polyvalent pour renforcer l'ossature des Barea de Madagascar, pour les campagnes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et la Coupe du Monde 2022. La jeune recrue de 25 ans évolue avec l'équipe du CS Fola Esch de Luxembourg. Ce natif de Saint-Benoît de La Réunion a été formé à Auxerre avant de passer pro au Standard de Liège (Belgique), et a été transféré au CS Fola l'été dernier après un bref passage à Saint-Maur Lusitanos (N2).

Son équipe CS Fola est le leader de la BGL Ligue et vise le titre de champion. « Ce n'est pas aussi réputé qu'Auxerre ou le Standard de Liège, mais je suis plutôt bien tombé après m'être relancé à Saint-Maur, en N2. Je joue tout le temps, je fais des bons matches. On gagne, le club est content de moi. D'ailleurs, j'ai déjà prolongé jusqu'en 2022 comme le prévoyait mon contrat » a déclaré Sylvio sur Clicanoo. Ayant des racines malgaches par son grand père paternel, Sylvio a toutes ses chances avec les Barea de Madagascar. « Il me fallait un joueur de grande qualité, capable de jouer latéral à droite ou à gauche, et capable de remplacer Jérôme Mombris ou Romain Métanire en cas de blessure et suspension.

C'est chose faite en la personne de Sylvio. Je travaille depuis novembre dans la recherche de joueurs malgaches pour compléter l'effectif de l'équipe. Aujourd'hui, pas moins de 19 joueurs sont suivis. Non pas que nous avons besoin de tout ça. Bien sûr que non, mais nous anticipons pour l'avenir. Sylvio correspond à un poste très ciblé sur lequel j'avais un manque au sein de l'équipe. C'est mon fils qui habite au Luxembourg qui l'a contacté. J'ai de nouveau regardé toutes ses vidéos. Il correspond totalement à mes attentes.

Les échanges se sont ensuite très bien passés. Nous avons parlé longuement. Il est intéressé, je le suis » nous a confié Nicolas Dupuis. Comme Hakim Abdallah et Hery Bastien, Sylvio a déjà joué avec l'équipe de France U17, U18 et U20. « Il a décidé de jouer avec l'équipe séniors de Madagascar. Concernant ses papiers, je les reçois aujourd'hui (hier, ndlr). Voilà, aujourd'hui notre groupe est très homogène et équilibré », conclut le technicien français.