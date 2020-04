Madagascar: Volley-ball - « Il n'y aura pas de saison morte » dixit Jean Honoré Razafinjatovo

Le deuxième semestre de la saison sera riche en compétitions nationales pour la FMVB.

Comme toutes les fédérations, la Fédération malgache de volley-ball (FMVB) subit aussi des chamboulements causés par la covid-19. A l'issue d'une réunion par visioconférence qui s'est tenue lundi dernier, le comité de direction a décidé de reporter ultérieurement toutes les compétitions et formations de volley-ball et beach-volley. Ce report concerne surtout les programmes qui devaient avoir lieu durant les mois de mars et avril. Il s'agit notamment des Championnats de Madagascar jeunes U14 et U18 garçons-filles, prévus pour les vacances de Pâques, ainsi que des formations des joueurs avec des Réunionnais et des formations des professeurs d'EPS et des entraîneurs.

Mais d'après les explications du directeur technique national (DTN), Jean Honoré Razafinjatovo, le nouveau calendrier a déjà été élaboré lors de cette réunion. Celui-ci va être communiqué dès que le ministère de tutelle dévoilera une note concernant la reprise des activités sportives. « Nous rassurons tous les adeptes de volley-ball qu'il n'y aura pas de saison morte, mais la suspension pourrait tout simplement être prolongée jusqu'au début de l'année 2021. En plus, jusqu'à présent, les programmes ratés durant cette période de confinement sont encore considérés favorablement rattrapables, tandis que les autres programmes sont déjà planifiés. J'ai fait exprès de ne pas avoir annoncé la date précise, mais les ligues et les clubs seront informés deux ou trois mois en avance dès que la situation sera en notre faveur », affirme-t-il.

De ce fait, les grandes compétitions nationales, telles que les Championnats de Madagascar Séniors et autres catégories ; et les championnats de Madagascar deuxième division seront maintenus. Les dates dépendront de l'évolution de cette crise sanitaire. Il y aura également la Coupe, les circuits de Madagascar de beach-volley, le programme de sensibilisation dénommé « Cool Volley », et les diverses formations.

Les entraînements permis. En attendant, le DTN a encouragé les clubs à se préparer physiquement et moralement afin de maintenir leur niveau technique. « Puisqu'on est en cours de déconfinement progressif, les clubs qui n'ont qu'une seule catégorie, et les clubs dans les autres ligues qui n'étaient pas impactés directement par le confinement, pourraient commencer à entamer leur entraînement tout en respectant les conditions sanitaires.

D'ailleurs, des formations et des méthodes d'entraînement simples mais efficaces sont données par des coaches expérimentés, à travers Internet, qui pourraient nous être utiles », a-t-il conclu.