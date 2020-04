Madagascar: Pratiques frauduleuses - Une société chinoise exclue des projets financés par la BAD

Le Groupe de la BAD fait partie des plus importants bailleurs de fonds qui appuient Madagascar dans ses divers projets de développement.

Le respect de l'intégrité est l'une des exigences strictes du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), dans la mise en œuvre des projets de développement qu'il finance pour ses pays membres.

Ce n'est pas la première fois que la BAD applique des sanctions contre les pratiques frauduleuses. Si l'on se réfère aux expériences passées, les entreprises et les personnes, qui subissent la sanction de cette banque de développement, perdent également toute crédibilité, aux yeux des autres partenaires techniques et financiers. Pour cette fois, c'est la société China Zhonghao Nigeria Limited et ses filiales qui sont exclues par la BAD, et ne seront pas éligibles à l'adjudication de marchés financés par cette banque, pour les 18 prochains mois. Selon les informations officielles, il s'agit d'une entreprise de génie civil enregistrée au Nigeria, accusée de pratiques frauduleuses.

« Une enquête menée par le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption de la BAD a révélé que China Zhonghao Nigeria Limited, en groupement avec Oceanic Construction and Engineering Nigeria Ltd., avait fait des déclarations frauduleuses sur son année de constitution, la valeur de ses contrats de référence et l'expérience de son personnel-clé. Ces fausses déclarations ont été faites lors de soumissions à deux appels d'offres dans le cadre du projet d'amélioration de l'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu urbain, financé par la Banque au Nigéria », a indiqué la BAD.

Exclues par tous. L'avenir sera incertain pour cette société, qui ne sera plus éligible à de nombreux appels d'offres. Outre l'exclusion à l'adjudication de marchés financés par la BAD, cette sanction pourrait faire l'objet d'une exclusion croisée par d'autres banques multilatérales de développement en vertu de l'accord de reconnaissance mutuelle des décisions d'exclusion, notamment la Banque asiatique de développement ; la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ; la Banque interaméricaine de développement ; et la Banque mondiale.

« À l'expiration de cette période d'exclusion, China Zhonghao Nigeria Limited pourrait à nouveau être éligible à participer aux appels d'offres financés par la Banque, à condition qu'elle mette en place un programme de conformité de l'intégrité en respect des directives de la Banque en la matière », ont expliqué les responsables de communication auprès de l'institution. Par ailleurs, en juin 2019, associée à China Zhonghao Nigeria Limited pour répondre à cet appel d'offres, l'entreprise Oceanic Construction and Engineering Nigeria Ltd. avait été exclue par la BAD pour une période de 48 mois, pour pratiques frauduleuses.

Bref, les contrôles sont stricts pour le Groupe de la BAD, pour assurer le respect de l'intégrité dans la réalisation des projets qu'il finance dans divers pays. Heureusement pour Madagascar, aucune des nombreuses entreprises figurant dans la liste noire de la BAD n'a exercé dans la Grande île.