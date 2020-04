Soudan: Comité mixte du PCS et du Mouvement Minnawi pour promouvoir le dialogue

- Le Parti du Congrès soudanais (PCS) et l'Armée de libération du Soudan dirigée par Minni Arko Minnawi ont formé un comité mixte pour travailler sur le développement du dialogue concernant les questions d'intérêt mutuel, le renforcement de la coordination et des mécanismes conjoints pour assurer la mise en œuvre des directives des dirigeants des deux parties sur diverses questions et voies, et développer un travail commun entre les différentes forces révolutionnaires et surmonter les obstacles qui ont empêché leur unité.

Dans une déclaration à SUNA, le président du Conseil central du PCS, Abdul Gayoum Awad Al-Sayed a indiqué que le partenariat venait comme un sentiment de la responsabilité historique des deux parties pour préserver la révolution, protéger ses acquis et développer les fronts d'une action commune pour faire face aux défis du courant politique.

Il a ajouté que le comité avait commencé ses tâches et s'était mis d'accord sur un certain nombre de programmes, dont le premier consistait à définir une vision commune sur la manière de faire avancer le processus de paix et de mettre fin aux souffrances des citoyens, en particulier dans les zones de guerre et de conflit, étant donné que la paix est le principal critère de réussite de la période de transition et de parvenir à la stabilité et à la transformation démocratique souhaitées.