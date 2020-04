Afrique: Le double fardeau de la crise humanitaire et sanitaire au Burkina Faso

« Nous avons déjà des problèmes avec les attaques et cette maladie vient s’ajouter » (Jeanne S., déplacée interne)

Jeanne S. bénéficie de l’aide de Plan International Burkina Faso par l’intermédiaire de son fils parrainé. Déplacée interne de la région du Centre-Nord, elle dit s'inquiéter de la pandémie de COVID19 : « j’ai entendu parler d’une maladie qui tue. Tout ce que nous savons, c’est qu’il faut se laver les mains au savon pour se protéger. Cela m’inquiète car nous avons déjà des problèmes avec les attaques et cela vient s’ajouter ». Jeanne S. compte parmi les quelque 387 000 personnes déplacées internes du Centre-Nord, la plus touchée par les déplacements de population au Burkina Faso. La seule ville de Kongoussi, où s’est installée Jeanne et ses enfants, totalise près de 21 000 déplacés, dont environ 12 500 enfants.

Depuis la mi-mars, les localités burkinabè touchées par la pandémie sont mises en quarantaine et l’accès aux sites des déplacés est plus difficile pour les acteurs humanitaires. Jeanne S. évoque sur les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation : « J’ai constaté que les écoles ont été fermées, et qu’on ne peut plus aller et venir comme avant. Je sais qu’il y a aussi un couvre-feu. Comme c’est pour nous protéger de la maladie, nous l’acceptons et nous prions pour que Dieu nous vienne en aide ».

Âgée de 57 ans, Jeanne S. est veuve et mère de 8 enfants dont un enfant parrainé et scolarisé par Plan International Burkina. Elle a dû fuir avec ses enfants de Bilga à Kongoussi à cause des attaques de groupes armés. « Nous avons été accueillis par mon oncle maternel. Grâce à Plan International, nous avons reçu des vivres, des nattes et de l’argent » dit-elle. Plus de 2000 enfants du Centre-Nord parrainés par Plan International Burkina Faso ont dû fuir leurs villages du fait de l’insécurité comme le fils de Jeanne. En cette période de crise exceptionnelle, ils reçoivent une assistance en argent liquide et en biens de première nécessité.

La pandémie de COVID19 se propage alors que les personnes déplacées internes atteignent un nombre jamais égalé au Burkina Faso. Selon le Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation, le pays enregistrait, à la date du 25 mars, 838 548 personnes déplacées internes. Jusqu’à présent, aucun cas de COVID19 n’a été signalé parmi les personnes déplacées. Plan International Burkina Faso a mis en place des dispositifs de prévention pour continuer à assister les personnes vulnérables, comme Jeanne et ses enfants, lors des opérations de distribution.