Ile Maurice: 300 Mauriciens bloqués à Miami - Suspendus à l'aval de Maurice pour un vol le 25 avril

«Tug of war.» D'un côté, la Royal Carribbean qui veut à tout prix rapatrier ceux se trouvant à bord de l'Explorer of the seas dans leur pays. De l'autre, les autorités mauriciennes qui insistent qu'elle assume ses responsabilités envers ses employés.

300 Mauriciens sont bloqués à Miami à bord de ce bateau de croisières. Un vol a été affrété pour le 25 avril désormais après une première tentative rejetée par les autorités mauriciennes. «Dépi ler gouvernement morisien pann dir nanien lor sa. After several attempts again the company tried so hard to get us a safe flight back home on the 25th of April. Why is the government taking so long to give his authorization for us to return», déplore un employé mauricien bloqué à Miami.

Ce dernier déplore également que Maurice ait rejeté un vol prévu le 15 avril. «On what ground is the government preventing us from returning to our Motherland. Every country is trying so hard to repatriate its citizens, why is Mauritius not able to take responsibility of its own citizens?»L'incompréhension est totale du côté de ceux bloqués. D'autant que du côté de la Royal Carribean, l'on insiste bien sur le fait que la balle est dans le camp des autorités mauriciennes. Et qu'elles ont déjà refusé un premier vol. «Mauritian government did not want to get the charter. Next charter will be when the government will allow us», indique un officiel de la compagnie.

La position du gouvernement a été explicitée lors du point de presse du ministre Nando Bodha hier, mardi 21 avril. «La compagnie a voulu rapatrier 300 Mauriciens sur un vol de 20 heures avec tous les risques que cela comporte en ce qui concerne le virus.»Ainsi, si le vol prévu le 25 avril ne comporte aucune mesure sanitaire préventive, il semblerait que Maurice pourrait bel et bien refuser à nouveau. D'autant que le ministre Bodha a insisté sur le fait que le pays s'attelle à éviter qu'il n'y ait une seconde vague alors que «nous en sommes à un plateau».

Selon un employé sur le paquebot, les températures sont contrôlées régulièrement et seuls ceux qui ne sont infectés seront autorisés à quitter le bateau. Jusqu'ici, aucun cas de Covid-19 n'a été recensé sur ce bateau.Nando Bodha a indiqué dans un courriel à la Royal Carribean que celle-ci a un devoir envers ces Mauriciens employés sous contrat. «La Royal Carribean a le devoir d'assumer ses responsabilités envers ses employés», a-t-il insisté.