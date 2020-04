Gabon: COVID-19/Lambaréné- Une organisation environnementale soutient et accompagne la jeunesse

À Lambaréné, l'Organisation Eco touristique du Lac Oguémoue (OELO) se met à la distribution des masques artisanaux aux élèves et encadreurs des clubs d'environnement confinés chez eux.

Alors que le confinement est partiel à Lambaréné comme dans d'autres villes du pays suite à la pandémie du COVID-19, l'organisation environnementale OELO qui éduque et sensibilise habituellement les élèves et populations, depuis plusieurs années, sur les questions liées à la Faune et la flore à Lambaréné, ne manque pas de soutenir cette jeunesse en cette période difficile de crise sanitaire du coronavirus.

Il y a quelques jours seulement, sur un communiqué, l'organisation s'est adressée aux élèves membres des clubs de nature et aux encadreurs des établissements scolaires de la place sur les conseils de sécurité sanitaire et sur la distribution des kits sanitaire du coronavirus. Les masques artisanaux fabriqués surplace, des sachets de semences et des outils pour que chacun fasse son jardin à proximité de son domicile tout en respectant les mesures barrières adoptées par le gouvernement gabonais. « Tous les membres des clubs de nature de Lambaréné qui contactent l'équipe d'Education Environnementale vont recevoir les semences, les masques, les outils et les conseils de sécurité... »

Cette action en faveur des apprenants, menée par l'Organisation Écotouristique du Lac Oguémoue (OELO), permet non seulement de limiter la propagation du virus ,mais aussi de permettre aux jeunes de s'occuper chez eux.