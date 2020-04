Soudan: L'État fédéré du Nil blanc ferme ses frontières avec les États voisins pour éviter Corona

Kosti — Le gouverneur par intérim l'État fédéré du Nil blanc, M. Tayeb Mohamed Abdallah a rendu mercredi un certain nombre de décisions importantes pour éviter la pandémie de Corona dans son État, notamment le verrouillage des frontières avec les États voisins.

Les décisions excluaient le transit des camions et des véhicules transportant des produits pétroliers et les produits nécessaires. Les décisions incluaient l'augmentation des heures de couvre-feu dans toutes les localités de l'État, pour commencer de quatre heures de l'après-midi à six heures du matin en fermant les marchés pendant une période de deux semaines à l'exception des magasins vendant des légumes, de la viande, des produits d'épicerie, des magasins d'outils électriques, des boulangeries et des pharmacies.

Les décisions accordaient un congé payé aux employés de la fonction publique et des unités fédérales opérant dans l'État pour une période de deux semaines, à l'exception des travailleurs aux secteurs de l'électricité, de l'eau et de la santé, des forces régulières et des institutions similaires à partir du vendredi 24 avril.