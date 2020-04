Ile Maurice: MK sous administration - Le résultat des «fainéants» à des postes importants affirme Xavier Duval

Xavier Duval est catégorique. La situation dans laquelle se retrouve Air Mauritius aujourd'hui est le résultat direct des «fainéants» qui ont été nommés à des postes à responsabilité au sein de la compagnie depuis 2015. L'ancien ministre du Tourisme évoque aussi ses craintes quant au choix de l'administrateur.

Air Mauritius a été mal gérée par les personnes qui ont été propulsés à des postes importants de la compagnie. «Dans une telle situation, MK avait deux choix. La première, c'est demander une Letter of Comfort au gouvernement et la deuxième, c'est l'administration volontaire» dit Xavier Duval, précisant dans la foulée que l'administration est différente de la liquidation. Les contrats signés par d'Air Mauritius sont toujours valables. Mais ce qui l'inquiète, c'est le choix de Sattar Hajee Abdoula.

Selon Xavier Duval, l'administrateur est à la tête d'une boîte d'experts-comptables de taille moyenne. «Je me demande s'il aura les ressources humaines nécessaires pour gérer une compagnie comme Air Mauritius». Le leader du PMSD évoque aussi la proximité de l'administrateur avec le pouvoir en place et sa position de Chairman de la SMB, qui est potentiellement une source de conflit d'intérêt. Mais il y a plus grave. «C'est une personne qui n'a aucune expérience dans le domaine de l'aviation. Et désormais, c'est lui qui est responsable de l'avenir du tourisme à Maurice» avance l'ancien ministre.

Changement d'administrateur

Le leader des bleus a aussi fait ressortir que dès qu'une compagnie est placée sous administration, les actionnaires perdent le contrôle et les créanciers qui prennent le dessus. Dans une dizaine de jours, Sattar Hajee Abdoula devra tenir une réunion avec eux pour présenter son plan. «Il y a aussi la possibilité que ces derniers décident de ne pas aller de l'avant avec son plan et s'ils ont une majorité de 75%, ils peuvent nommer un autre administrateur» explique Xavier Duval. Ce scénario qui ne sera pas en faveur de la compagnie.

Implication sur le tourisme

L'ancien ministre du Tourisme avance que MK transportait plus de 50% des passagers vers Maurice. De plus, il y a des destinations desservies uniquement par Air Mauritius, à l'instar d' l'Inde, la Malaisie, Hong-Kong, Singapour et l'Australie entre autres. Si aucune solution n'est trouvée, MK file droit vers une liquidation et ces lignes disparaîtront.