Afrique: Coronavirus - Didier Raoult optimiste pour une sortie de crise sanitaire d'ici un mois

Dans les semaines à venir, le désormais célèbre directeur de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU Méditerranée-Infection), Didier Raoult pense que le nombre de nouveaux cas pourrait diminuer en France comme dans d'autres pays.

« La pandémie est sur une vague descendante. Il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas dans la plupart des pays tempérés. On a maintenant à Marseille une diminution constante du nombre de cas diagnostiqués mais aussi du nombre de cas hospitalisés en réanimation », a affirmé l'infectiologue dans une nouvelle vidéo publiée le 21 avril. Le médecin français est de plus en plus optimiste concernant la perspective d'une sortie de crise sanitaire dans son pays.

Mais pour ce qui est du nombre de morts, il considère que ce sera un peu plus long parce que les gens décèdent souvent plus d'un mois après avoir été infectés.

« Nous avons les mêmes données dans la région PACA, plus ou moins décalées, les mêmes données en France, dans la plupart des pays d'Europe et en Amérique du Nord », a expliqué le Professeur Raoult, qui avait déjà indiqué un recul de l'épidémie la semaine dernière.

« Je ne prédis pas l'avenir, mais si les choses continuent comme ça, on a bien l'impression que ce qui était l'une des possibilités de cette maladie, c'est-à-dire une maladie saisonnière, est en train de se réaliser », a-t-il indiqué.

« Il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés, avance Didier Raoult. C'est une possibilité qui n'est pas négligeable et qui va amener à une réflexion de fond (autour du constat) que l'arrivée d'une maladie nouvelle aiguë est une chose à laquelle l'ensemble des pays riches n'est pas préparé », a affirmé le professeur.