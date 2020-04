Soudan: Le Ministère fédéral de la santé reçoit des équipements médicaux de la MINUAD

Khartoum — Le ministère fédéral de la Santé a reçu mercredi une subvention d'équipement médical pour lutter contre la pandémie de Corona au Soudan, fournie par la MINUAD.

Le Ministre de la santé, le Dr Akram Al-Tom, après avoir reçu les équipements au siège Ministère a apprécié les efforts de la MINUAD et son soutien au Ministère, notant que l'équipement est des véhicules à quatre roues motrices, des générateurs électriques et une morgue pour le stockage des cadavres.

Akram a déclaré que l'équipement sera distribué immédiatement, dans l'attente d'une coopération et d'une coordination accrues avec la MINUAD pour aider le ministère à fournir Service et soutien préventifs et curatifs aux citoyens et à les protéger de la pandémie, indiquant aux efforts de la MINUAD dans les États du Darfour et du sud du Nil bleu, et a déclaré que le ministère n'avait pas de vêtements de protection, de masques et de couvre-chefs pour protéger le personnel de santé.

Akram a appelé les citoyens à suivre les directives de santé pour se protéger et protéger leurs familles, soulignant que la lutte contre Corona est la priorité gouvernementale la plus importante de la période actuelle pour préserver la vie des citoyens.