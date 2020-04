Ile Maurice: COVID-19 - La population invitée à respecter les mesures sur les déplacements

communiqué de presse

La police lance un appel à la population pour un respect strict des mesures de déplacement. C'était lors du point de presse par visioconférence du Comité national de communication sur le Covid-19 en début de soirée du Bâtiment du Trésor à Port Louis.

Le porte-parole, Dr Zouberr Joomaye, a déclaré que les forces de l'ordre notent, avec inquiétude, un relâchement des automobilistes et motocyclistes quant au respect des conditions mises en œuvre pour les déplacements.

Les autorités rappellent qu'avec l'imposition du couvre-feu sanitaire, il est interdit de sortir, sauf pour ceux ayant un permis de déplacement, et dans les cas indispensables tels que l'approvisionnement en produits de première nécessité selon l'ordre alphabétique prescrit, ou l'accès urgent aux services de santé. Dr Joomaye a exhorté les Mauriciens à rester à la maison, et ceux qui doivent sortir à prendre les précautions requises dont le port de masque à titre préventif, et autant que possible une personne par véhicule en vue de préserver les règles de distanciation.

« La priorité du gouvernement est de contenir les risques sanitaires liés au Covid-19 d'où la nécessité de la population à suivre les directives établies pour enrayer la propagation du virus », a fait ressortir Dr Joomaye. Il a ajouté que même si la situation semble se stabiliser avec une diminution de personnes infectées, la prudence est de mise. Il a indiqué qu'un cas positif de Covid-19 a été détecté à partir des 400 tests effectués aujourd'hui. C'est un homme de 66 ans, qui s'est rendu au 'fever clinic' de l'hôpital Victoria à Candos. Aussi, 22 cas contacts ont été répertoriés et les résultats de leur test de dépistage sont attendus au plus tard demain matin.

Le porte-parole du Comité a également sollicité la compréhension des citoyens de confession musulmane à l'approche du Ramadan, temps de jeûne, de prière et de partage. Il a souligné que les rassemblements tendent à faciliter la transmission du coronavirus et demande aux familles de prier à la maison pour respecter les règles de distanciation et limiter les risques de santé.

Bilan sanitaire du Covid-19 à Maurice

Ci-dessous l'évolution de la situation à Maurice :

v A ce jour, le pays a enregistré 329 cas confirmés, et neuf décès.

v Avec les 18 nouvelles guérisons supplémentaires, le nombre de patients guéris passe à 261.

v Les chiffre des cas actifs descendent à 56. Ces patients sont hospitalisés comme suit : sept à l'hôpital de Souillac et 23 patients à l'ENT dont un malade sous respiration artificielle. Ils sont 26 autres avec des symptômes légers répartis dans deux hôtels dans le nord du pays.

v 12 300 tests de dépistage ont été réalisés au total.