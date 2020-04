Seychelles: COVID-19 aujourd'hui, le changement climatique demain - Les Seychelles face à une double menace le jour de la Terre

L'augmentation des températures que connaissent les Seychelles aura un impact profond sur les secteurs de l'agriculture et de la pêche, deux zones également perturbées par la pandémie de COVID-19, a déclaré mercredi un haut responsable lors de la célébration du Jour de la Terre.

L'augmentation des températures de l'air de surface entraîne une intensité des précipitations qui peut entraîner des pertes importantes pour les cultures, a déclaré Wills Agricole, le secrétaire principal du Département de l'énergie et du changement climatique à la SNA par courrier électronique.

M. Agricole a donné l'exemple des fortes précipitations enregistrées au cours de la période 1997-1998 El Nino et 1998-2000 La Nina qui ont eu un impact important sur l'économie des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

"La pêche est extrêmement sensible à la variabilité et aux changements climatiques et elle a subi la plus grande perte monétaire, représentant 45% des pertes totales, suivie de l'agriculture", a-t-il déclaré.

La situation a cependant été exacerbée par la pandémie de COVID-19, a déclaré M. Agricole, car "si l'agriculture et la pêche sont inextricablement liées au climat, la pandémie de COVID-19 a aggravé l'accès à la nourriture dans de nombreuses régions du monde, y compris les Seychelles, et a affecté la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale en bouleversant la production alimentaire locale et mondiale et, ce faisant, en perturbant l'accès aux approvisionnements alimentaires. "

Alors que les Seychelles se joignent au monde pour commémorer le "Jour de la Terre" au milieu de la crise sanitaire actuelle, le ministre pour l'Environnement, Wallace Cosgrow, a déclaré dans son message: "COVID-19 est une menace urgente à laquelle l'humanité est confrontée aujourd'hui, mais le changement climatique reste la plus grande menace à laquelle l'humanité n'a jamais été confrontée. "

Le ministre Cosgrow a appelé tous les Seychellois à intensifier leurs efforts pour lutter contre le changement climatique. (Ryan Daly, Save Our Seas Foundation) Photo License: All Rights Reserved

Il a appelé tous les Seychellois "à renforcer nos efforts, grands ou petits, pour faire la différence avec des actions simples et concrètes qui nous aideront à lutter contre le changement climatique".

Selon le directeur général de l'Autorité météorologique des Seychelles, Vincent Amelie, en 2019, les Seychelles ont connu une anomalie de température moyenne annuelle de 0,6 degrés Celsius au-dessus de la normale, qui est la plus élevée depuis 1972.

La même année, les Seychelles ont enregistré une pluviométrie annuelle de 2'948 millimètres et "la pluviométrie annuelle était de 125% en moyenne, faisant de 2019 la deuxième année la plus humide jamais enregistrée depuis 1972, derrière 1997", a déclaré M. Amélie.

"Notre étude sur le changement climatique montre qu'en réalité, la température augmente généralement. Il n'y a pas de différend là-bas - année après année, elle continue d'augmenter. Au cours de la dernière décennie, nous avons vu des records de température. Cela n'est pas basé sur un événement - nous voyons que, année après année, la température augmente ", a déclaré M. Amélie.

Une augmentation de la température a également un effet sur la température de la mer et Jean-Claude Labrosse, le principal responsable de l'adaptation climatique au ministère de l'environnement des Seychelles, a déclaré à la SNA que cela avait un effet négatif sur les récifs coralliens, ce qui affectait à son tour les stocks de poissons.

"L'une des choses qui affectent cette industrie est le blanchissement des coraux. En raison de la hausse de la température de la mer, les coraux meurent, ce qui signifie que les poissons s'éloignent car ils utilisent les coraux comme habitat et source de nourriture. Si les coraux meurent, le stock de poissons va baisser alors que les pêcheurs continuent de pêcher ", at-il dit.

La pêche est le deuxième pilier majeur de l'économie des Seychelles et contribue de manière significative à la sécurité alimentaire, un niveau de dépendance qui confère une grande vulnérabilité au changement climatique. Le secteur est dominé, économiquement, par la pêche industrielle au thon à la senne coulissante et la production de thon en conserve.

M. Agricole a déclaré qu'avec la pandémie de COVID-19 "la santé publique et la sécurité alimentaire ont donné la plus haute priorité aux Seychelles. Le gouvernement des Seychelles doit se concentrer sur les deux choses les plus importantes: la santé de nos citoyens et la sécurité alimentaire."