Algérie: Ramadhan - Les médias audiovisuels appelés à adapter leur grille de programme

Alger — L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a rappelé, mercredi, les différents medias audiovisuels (publics et privés) sur la nécessité de respecter l'"éthique et la déontologie" dans l'accomplissement de leur mission en ce mois de jeûne, tout en poursuivant leurs efforts à encourager les citoyens à respecter les différentes consignes sanitaires pour mettre fin à la crise du coronavirus.

Le communiqué cosigné par le président de l'ARAV, Mohamed Louber et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, à la veille du mois sacré du Ramadan, insiste sur l'importance des différents médias audiovisuels, publics et privés à respecter l'"éthique et la déontologie dans l'accomplissement de leur mission en ce mois de jeûne", et "faire preuve de professionnalisme, favorisant ainsi l'intérêt général qui prévaut sur l'intérêt personnel".

"Nous sommes à la veille du mois de ramadan, un mois saint qui implique pour les musulmans des changements importants dans leur mode de vie, particulièrement en ce qui concerne le devoir spirituel, les habitudes alimentaires et les pratiques sociales dont le rapport à la communication audiovisuelle, singulièrement la télévision, constitue un segment essentiel", précise le communiqué.

Par ailleurs, la même source rappelle que dans un précédent communiqué, l'ARAV avait rendu publiques quelques consignes de sécurité sanitaire concernant la pandémie que traverse le monde, y compris l'Algérie et la couverture médiatique requise en ces circonstances.

Il rend, par la même occasion, un "hommage" aux femmes et aux hommes du personnel de la santé ainsi qu'aux différents fonctionnaires qui sont "au front et qui contribuent efficacement à combattre ce fléau".

Elle tient à ce que les différents acteurs de ce même secteur agissent avec "sagesse et responsabilité en encourageant nos concitoyens à respecter les normes et les différentes consignes sanitaires durant cette période que nous allons vivre pour la première fois dans l'histoire dans des circonstances très particulières, afin de sortir de cette crise que nous traversons dans les plus brefs délais".

"Tout droit est soumis à un engagement, faudrait-il le rappeler", conclut le communiqué.