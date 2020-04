Algérie: La DGSN met sur pied un dispositif sécuritaire spécial Ramadhan

Alger — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis sur pied un dispositif sécuritaire spécial en prévision du mois sacré de Ramadhan prévoyant une série de dispositions visant à renforcer les mesures "exceptionnelles" de prévention du Covid-19, en vue d'assurer la sécurité des individus et la protection des biens, a indiqué la DGSN mercredi dans un communiqué.

Mobilisant quelque 180.000 policiers, le dispositif est axé sur trois (3) principaux volets, à savoir : sensibilisation et communication, prévention et lutte contre la criminalité, a-t-on précisé de même source.

Il s'agit aussi d'écouter les préoccupations des citoyens par tous les moyens de communication du corps de la police, a-t-on indiqué dans le communiqué, mettant en avant le rôle et la contribution du citoyen, capitales pour mener à bien le plan sécuritaire.

La DGSN a également "renforcé" son personnel au niveau des centres d'appel, et rappelle ses numéros verts 1548, le 104 et celui de secours 17.

Quant au volet prévention, la DGSN veille, à travers ses services, à l'application des textes réglementaires relatifs à la prévention pour endiguer la propagation du covid-19.

La surveillance s'applique également sur les véhicules interdits à la circulation et au transport d'individus sans autorisation. La police accompagne, tel que prévu dans le même axe, les institutions du service public accueillant les citoyens en garantissant le respect de l'éloignement sanitaire dit "distanciation".

Elle veille également à la poursuite des opérations de nettoyage et de désinfection des lieux publics en coordination avec les collectivités locales, en sus du "nettoyage et de l'éradication" des points de commerce parallèle, et ce en coordination avec les autorités et les partenaires concernés.

S'agissant de la lutte contre la criminalité, les services de Police, précise le communiqué, s'emploient pour "le renforcement" des patrouilles en milieu urbain et dans les quartiers et les agglomérations "afin d'anticiper toute opération criminelle pouvant viser les personnes et les biens", "l'intensification de la lutte contre la spéculation et la contrebande" des produits de large consommation, et le soutien humain au niveau des services de santé et des hôpitaux, tout en dotant les éléments de police de tous les moyens de protection contre le Coronavirus.

A cette occasion, la DGSN a appelé les citoyens à contribuer à la sensibilisation et à participer au respect des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus, rappelant les numéro verts 1548 et 104 et le numéro de secours 17, en sus de son site électronique et ses deux pages Facebook et Tweeter.