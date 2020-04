Algérie: Rachid Nadil installé à la tête de l'Autorité de régulation des hydrocarbures

Alger — M. Rachid Nadil a été installé, mercredi à Alger, dans ses nouvelles fonctions en qualité de nouveau président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) en remplacement de Allaoua Saidani.

Présidant la cérémonie d'installation, le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a appelé l'ARH, nouvellement dirigée par M. Rachid Nadil, à "intensifier les efforts pour veiller au respect de l'application de la loi et assurer la continuité du service public et pour mieux améliorer la compétitivité".

Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre de la valorisation des ressources des hydrocarbures et la réalisation d'une plus grande valeur ajoutée au moyen du développement de l'industrie manufacturière et non seulement l'exportation des produits bruts.

L'ARH joue un rôle central dans le contrôle et la régulation des activités afférentes au secteur des hydrocarbures ainsi que dans les questions ayant trait à la sécurité industrielle et environnementale.

Les missions de l'Autorité se sont renforcées dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, notamment en ce qui concerne la préservation de la concurrence loyale entre les opérateurs économiques dans le secteur des hydrocarbures.

M.Nadil a appelé le personnel de l'Autorité à « poursuivre le travail de l'instance et à œuvrer à son enrichissement, voire développement, notamment dans le volet inhérent aux réglementations technique et tarifaire, en facilitant l'exploitation des infrastructures de transport et de stockage dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales ».

M.Nadil est titulaire de diplômes d'études supérieures en Droit, Finances et Economie. Il a occupé plusieurs postes pendant ses 30 ans de carrière dans le secteur de l'Energie, le dernier en date celui de P-dg de Naftal.