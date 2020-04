Algérie: APN - Les projets de loi relatifs à la lutte contre la discrimination et au Code pénal adoptés

ALGER -Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mercredi à l'unanimité le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine et le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance portant Code pénal.

Le vote s'est déroulé lors d'une séance plénière présidée par Slimane Chenine, président de l'APN, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Bessma Azouar.

Réuni sous la présidence de Slimane Chenine, le Bureau de la chambre basse du parlement avait approuvé lundi la demande de la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés relative à l'application des

procédures prévues à l'article 36 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, par le recours au vote avec débat restreint, au vu des circonstances exceptionnelles que traverse le pays du fait de la pandémie de Covid-19.

Se félicitant de l'élan de solidarité enregistré dans le pays face à la pandémie, M. Chenine a salué la contribution des député à ces initiatives.

Avant la clôture de la séance, un hommage a été rendu, à la demande des députés, à "l'armée de la santé" dont le rôle en première ligne face à la pandémie a été qualifié par le président de l'APN de "véritable jihad".