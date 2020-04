Maroc: L'AMIC se mobilise pour les TPME

L'Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) a annoncé récemment le lancement de l'initiative "AMIC SUPPORT TPME", une plateforme de soutien aux très petites et moyennes entreprises (TPME) dont les activités sont affectées par la crise sanitaire Covid-19.

Dans un communiqué, l'association indique que cette plateforme de conseil est lancée en collaboration avec son réseau d'adhérents, qui se compose de professionnels gérants de fonds de capital investissement et d'experts renommés dans des domaines aussi variés que la comptabilité, la fiscalité, la finance, le droit, la stratégie, ou encore la gestion.

Cette plateforme permettra aux TPME affectées par la crise sanitaire d'accéder aux professionnels BASadhérents de l'AMIC qui leur prodigueront gracieusement du conseil pour naviguer et éviter les écueils liés à la pandémie et pour relever les challenges auxquels elles sont actuellement confrontées, précise l'AMIC.

Pour bénéficier de l'initiative "AMIC SUPPORT TPME", chaque TPME est tenue de remplir en ligne un formulaire de "Demande d'assistance" et de communiquer un certain nombre d'informations et de justificatifs afin que l'AMIC puisse vérifier l'éligibilité de la TPME et la jumeler avec le membre bénévole approprié, rapporte la MAP. Ces informations seront traitées de façon confidentielle selon les termes et conditions qui régissent la plateforme, note la même source.

D'autre part, l'AMIC a également mis en ligne sur le portail "AMIC SUPPORT TPME" une rubrique "Covid-19 Ressources" visant à fournir des informations et des analyses utiles dans ce contexte.

L'AMIC examinera toutes les demandes des TPME et s'efforcera de les faire correspondre avec l'aide offerte par ses membres, assure la même source, précisant que ce réseau de soutien unique est accessible à toutes les TPME marocaines en bonne santé financière avant la crise et éprouvant un besoin urgent d'être épaulées pour traverser la crise.

En moins de 3 jours, les membres de l'AMIC se sont mobilisés massivement pour offrir leur soutien puisque 1000 heures ont déjà été offertes via la plateforme, alors que ce nombre d'heures devrait encore augmenter au cours des prochains jours, fait savoir l'association, notant que la liste complète des membres donateurs est disponible sur le portail en ligne dédié à "AMIC SUPPORT TPME".

Procédure de retrait des aides

financières pour les non-Ramedistes

Le Comité de veille économique (CVE) porte à la connaissance des chefs de ménages non-Ramedistes opérant dans le secteur informel ayant effectué leurs déclarations à travers le site "tadamoncovid.ma", que le Fonds de gestion de la pandémie du coronavirus, créé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, servira les aides financières pour les dossiers acceptés, à partir du jeudi 23 avril. Voici la procédure :

- Le chef de ménage bénéficiaire de l'aide provisoire reçoit un message SMS sur le téléphone portable dont le numéro a été introduit au moment de la saisie de la déclaration. Ce message comprend un code et le nom du réseau où le retrait peut s'effectuer.

- Le bénéficiaire qui se présente au réseau autre que celui indiqué dans le SMS ne pourra pas récupérer le montant de son aide. Deux cas se présentent :

1- Si le réseau indiqué dans le SMS est une agence de paiement, il faut se présenter à l'agence muni de sa carte d'identité nationale pour retirer le montant de l'aide.

2- Si le réseau indiqué est un guichet automatique d'une banque donnée, il y a lieu d'introduire le numéro reçu par SMS et d'introduire les quatre derniers chiffres de sa carte d'identité nationale pour le code PIN. Au cas où le numéro de la CIN est composé de moins de quatre chiffres, il faut compléter les quatre chiffres du code PIN par des zéros à droite.

Pour les guichets des agences du Crédit agricole, une procédure spécifique sera détaillée dans le message qui sera envoyé au bénéficiaire.

L'Office des changes octroie une dotation touristique exceptionnelle aux Marocains bloqués à l'étranger

L'Office des changes a décidé récemment d'octroyer une dotation touristique exceptionnelle aux Marocains bloqués à l'étranger à cause de la fermeture des liaisons aériennes, maritimes et terrestres pour faire face à l'épidémie du Covid-19.

"Conscient des difficultés que rencontrent les Marocains résidents qui se sont trouvés bloqués à l'étranger, suite à la fermeture des liaisons aériennes, maritimes et terrestres pour faire face à la propagation du virus Covid-19, l'Office des changes a décidé de leur octroyer une dotation touristique exceptionnelle", a indiqué l'Office dans un communiqué publié. Les personnes souhaitant bénéficier de cette dotation exceptionnelle doivent prendre l'attache de leur banque, conclut le communiqué.