Sénégal: ABDOURAHMANE DIEYE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES - «Nous avons pris 14 mesures pour accompagner le Pres COVID-19»

La Douane sénégalaise prend une batterie de mesures pour accompagner le Programme de résilience économique et sociale (Pres Covid-19). Ces décisions visent à aider les entreprises à sauvegarder leur capacité de production et à équilibrer leurs finances. Le directeur général des Douanes, Abdourahmane Dièye, indique, dans cet entretien, que ses services seront au rendez-vous du soutien et de l'accompagnement du secteur privé national.

Voilà trois mois que le Sénégal vit lui aussi la crise liée au coronavirus. Comment l'administration des Douanes s'est organisée pour faire face à cette situation ?

La Douane est une administration transversale dont les missions liées aux concours qu'elle apporte à d'autres services, notamment ceux de la santé, exigent d'elle un rôle de premier plan dans la gestion de situations comme celle de la pandémie de Covid-19.

Bien avant l'apparition du premier cas chez nous, début mars, la Douane avait commencé à organiser la riposte en termes de réorganisation du service, de sensibilisation et d'accompagnement des services de santé.

En somme, il nous fallait, en priorité, gagner le pari d'éviter que nos agents aux frontières, en contacts avec les personnes et les marchandises en provenance de l'extérieur, ne soient pas contaminés ou ne soient pas des vecteurs du virus sur le territoire douanier du Sénégal.

Car nous avons la claire conscience qu'il faut à tout prix gagner la bataille contre la propagation du Covid-19 si nous voulons réussir la riposte économique et sociale.

Notre ambition est de protéger les agents et nos usagers, car c'est par cette protection globale que passera la protection de l'économie.

Sur le plan de la riposte économique et sociale, la contribution de la Douane est attendue. Que comptez-vous faire pour aider à atténuer les effets du Covid-19 ?

La pandémie de Covid-19 est un véritable défi en termes de gestion des finances publiques puisque les États sont appelés à revoir leurs prévisions de recettes et projets de financement des dépenses publiques.

Face à une crise d'une telle envergure, il est clair que l'État doit accompagner les entreprises et le secteur économique pour leur permettre de faire face, d'amortir les chocs et de minimiser les externalités négatives induites par la pandémie.

C'est d'ailleurs toute la portée des mesures prises par le Chef de l'État à l'occasion de son adresse à la Nation du 3 avril 2020 et qui présente l'avantage d'être détaillée dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale (Pres Covid-19).

Dès lors, il appartient aux administrations fiscales et douanières de donner corps à cette vision stratégique et d'inscrire leurs actions dans cette dynamique de flexibilité et de réactivité.

C'est pourquoi, sur instruction du ministre des Finances et du Budget, l'administration douanière a mis en branle une batterie de 14 mesures pour accompagner le Pres Covid-19.

Dans quels axes du Programme de résilience économique et sociale s'inscrivent ces mesures ?

Les mesures de résilience économiques prises par l'administration des Douanes concernent les axes 3 et 4 du Pres-Covid-19 qui visent la sauvegarde et la stabilité macroéconomique et financière par un accompagnement du secteur privé pour préserver les entreprises à travers un programme d'injection de liquidités assorti, d'une part, d'accompagnements fiscales et douanières et, d'autre part, l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbure, en denrées de première nécessité et en produits médicaux et paramédicaux.

À titre d'exemple, notre administration va procéder à la prorogation des titres d'exonération pour tous les projets impactés par la crise.

Ce sera avec l'octroi de l'admission temporaire exceptionnelle de trois mois pour les entreprises éligibles au Code des investissements et dont le programme n'a pas encore été agréé.

Dans ce même registre, nous procéderons au renouvellement pour les demandes d'extension des projets déjà agréés. Mais, la mesure la plus importante consiste à rééchelonner la Tva due et suspendue au titre du Code des investissements.

Déjà, la circulaire y affairant a été corrigée et présentée à la signature du ministre des Finances et du Budget.

Une autre mesure non moins importante consiste en la renonciation de l'intérêt de retard qui était perçu sur beaucoup de régimes économiques et douaniers, particulièrement les admissions temporaires spéciales, les admissions temporaires normales et l'entrepôt industriel qui sera accordé à toutes les entreprises requérantes qui souhaiteraient mettre à la consommation les produits compensateurs.

Et je sais que pour l'exercice budgétaire 2019, le montant de l'intérêt de retard s'élevait à un peu moins d'un demi-milliard. C'est non négligeable pour la trésorerie des entreprises.

D'autres décisions vont concerner les procédures dégradées d'enlèvement. Il s'agit des autorisations préalables d'enlèvement, des déclarations d'enlèvement provisoire et des autorisations provisoires de débarquement qui seront déjà rallongées sur 30 jours au lieu de 15.

En plus, la liste des marchandises éligibles à ces régimes dérogatoires sera étendue à tous les produits nécessaires à la riposte au coronavirus.

Dans cet accompagnement, la Douane est-elle prête à céder une partie de ses recettes contentieuses en desserrant un peu l'étau pour certaines effractions ?

Nous avons déjà pris une mesure allant dans ce sens en rapport avec les services de contrôle. Sur certains dossiers contentieux, nous prévoyons des remises de pénalité au profit des entreprises les plus durement impactées par la crise, dans une fourchette de 25 à 50 %.

Toutefois, il faut noter que l'on tiendra compte naturellement de la gravité de l'infraction, du passé fiscal de l'infracteur et du secteur d'activité.

Dans le même sillage, nous allons procéder à la suspension, jusqu'au 15 juin 2020, du recouvrement des droits de taxe dus à la suite d'affaires contentieuses, au profit toujours des opérateurs économiques les plus durement frappés par la crise.

Une dernière mesure non moins importante consiste à renoncer également aux pénalités dues au titre de toutes les rectifications effectuées sur les manifestes et qui sont en dehors des périodes légales.

Le secteur informel occupe un pourcentage important des acteurs économiques. Il est connu aussi pour être un régulateur social. Est-il pris en compte par les mesures que vous avez prises ?

Nous sommes conscients de l'importance et de l'apport de ce secteur dans l'économie et de son rôle sur le plan social.

D'ailleurs, c'est un secteur qui a toujours bénéficié de l'application bienveillante de la loi douanière et avec lequel aussi nous avons des rapports de partenariat et de respect mutuel.

Donc, il ne saurait être oublié. D'ailleurs, le facteur social est très important dans le programme de résilience défini par le Chef de l'État.

Dans cette crise globale, nous devons accompagner les acteurs de l'informel, de manière intelligente et souple, compte tenu de leur particulière vulnérabilité.

Dans le cadre du secours d'urgence lié à ces genres de catastrophe, la disponibilité de certains produits en quantité et en qualité est vitale, les denrées de première nécessité par exemple. Avez-vous intégré cette donne ?

C'est une question très pertinente. D'ailleurs, comme je l'ai évoqué supra, l'axe 4 du Pres prévoit un approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, en denrées de première nécessité et en produits médicaux et paramédicaux.

En outre, l'Organisation mondiale des douanes encourage vivement les administrations membres à assurer un traitement rapide des envois de secours et des articles en la possession du personnel de secours en travaillant en étroite collaboration avec les autorités de santé et de sûreté publiques, tout en appliquant une gestion des risques adéquate.

C'est pourquoi nous avons décidé d'accélérer les procédures liées au dédouanement de médicaments, d'intrants et autres produits pharmaceutiques destinés à combattre la pandémie de Covid-19.

Par ailleurs, nous avons procédé à la suspension provisoire de l'exportation des denrées alimentaires de toute nature, que ce soit le riz, l'huile, les produits laitiers, les pâtes alimentaires et d'autres produits, en rapport avec la prévention et la riposte.

Il en est de même pour les savons et les gels hydro-alcooliques qui sont des produits stratégiques pour le marché domestique.

Enfin, il a été décidé de proroger le délai de validité des passavants couvrant la circulation des véhicules de transport de marchandises en provenance de l'étranger.

Que va-t-il advenir alors des recettes douanières puisqu'il y a eu plusieurs renoncements de droits dans ce contexte de Covid-19 où les importations sont en chute libre ?

Je voudrais d'abord signaler qu'avant même le premier Conseil présidentiel consacré au Covid-19, lorsque nous avons ressenti, de façon empirique, un repli de l'activité, notamment au niveau des services portuaires, nous avons élaboré une note de conjoncture qui a fait ressortir une chute des importations en provenance de la Chine, laquelle représente en moyenne 20 % de nos réalisations budgétaires.

Le même constat de repli d'activités est fait à l'endroit d'autres grands partenaires commerciaux du Sénégal en Europe et en Asie. D'ailleurs, selon l'Omc, le commerce mondial des marchandises devrait afficher un recul de 13 à 32 % en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19.

Si les mouvements internationaux de marchandises sont perturbés dans de telles proportions, il va sans dire que les recettes douanières qui en dépendent soient directement affectées.

Il faut, d'ores et déjà, revoir les projections de recettes en vue d'anticiper sur les effets pervers de la conjoncture actuelle et de réfléchir sur les mesures alternatives de nature à compenser les moins-values probables.

En tout état de cause, l'administration des Douanes est plus que déterminée à ne ménager aucun effort pour faire face aux exigences de la lutte contre cette pandémie.

Et pour cela, il nous faut concilier la nécessité d'accompagnement du secteur privé national, avec les impératifs de poursuite de nos missions régaliennes, et détecter toutes les niches de recettes. Nous y veillons avec toute l'attention requise.