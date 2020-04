Sénégal: Importations - Une baisse de 142,5 milliards de FCFA observée en février 2020

Les importations de biens se sont inscrites en baisse de 142,5 milliards en variation mensuelle pour se situer à 203,4 milliards, au mois de février 2020. L'information est donnée par la Direction de la planification et des études économiques (Dpee) dans son « Point mensuel de conjoncture » de mars 2020.

Selon la Dpee, cette situation s'explique, particulièrement, par les replis respectifs des achats à l'étranger de produits pétroliers (-47,3 milliards), de produits alimentaires (-31,3 milliards), de « machines, appareils et moteurs » (- 12,1 milliards) et de « véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles » (-9,5 milliards).

Concernant les importations de produits alimentaires, la baisse est liée au riz (- 13,6 milliards), aux huiles et graisses animales et végétales (- 6,0 milliards), aux fruits et légumes comestibles (-4,8 milliards) et au « froment et méteil » (-1,2 milliard).

Au titre des produits pétroliers, les achats d'huiles brutes de pétrole (-37,5 milliards) et de produits pétroliers raffinés (-9,9 milliards) ont, à la fois, reculé.

En glissement annuel, les importations de biens se sont repliées de 42,0% (-147,5 milliards) au mois de février 2020, en liaison avec les produits pétroliers (-46,7 milliards), les produits alimentaires (-28,2 milliards), les « véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles » (-24,5 milliards),), les « machines, appareils et moteurs » (-6,0 milliards) et les produits pharmaceutiques (-3,4 milliards).

Concernant les importations de produits pétroliers, elles ont baissé du fait de des huiles brutes de pétrole (-39,3 milliards) et des produits pétroliers raffinés (-7,4 milliards).