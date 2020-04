Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Le Fonds national de solidarité et de soutien humanitaire opérationnel ce jeudi

La lutte contre le Covid 19 était hier encore l'un des sujets majeurs du Conseil des ministres. Une semaine après sa création, le fonds national de solidarité et de soutien humanitaire sera opérationnel aujourd'hui. L'information a été donné hier par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. C'était au cours du point-presse qui sanctionne chaque Conseil des ministres.

"Le Conseil a adopté une communication relative à l'opérationnalisation du fonds national de solidarité et de soutien humanitaire, Covid-19. Ce fonds spécial, dédié aux personnes vulnérables, entrera dans sa phase opérationnelle dès le 23 avril 2020 dans le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie, pour s'étendre à l'intérieur du pays à partir du mois de mai 2020", a-t-il dit.

Concernant les bénéficiaires, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que "suivant les bases de données de ménages vulnérables disponibles, couplées avec un ciblage communautaire inclusif et participatif afin de garantir plus d'équité et de transparence, 177 198 ménages ont été identifiés pour bénéficier de cette assistance humanitaire en raison de 75 000 francs CFA par trimestre pour un coût global de 13,3 milliards.

Comment se fera la distribution de cette manne, le ministre de la Communication et des médias a indiqué que " dans le contexte de crise sanitaire actuel, l'option de la distribution électronique de l'aide par transferts monétaires a été préférée afin de minimiser au maximum la distribution physique des vivres et non vivres et d'éviter des attroupements, vecteur de propagation de la maladie".

Ces personnes vulnérables, outre cet appui financier, bénéficieront de vivres et de non vivres. La distribution se fera, a-t-il ajouté, avec le concours des comités de veille sanitaire qui existent sur l'étendue du territoire national. Ces comités sont composés des préfets, des sous-préfets, des élus locaux, des leaders communautaires ainsi que des représentants des ministères techniques. Le gouvernement a aussi prévu dans cet élan de solidarité nationale une prise en charge psychologique. Un centre d'appels animé par une équipe de psychologues, de psychiatres et de travailleurs sociaux sera ouvert et fonctionnel 24h/24 et 7j/7.

Le gouvernement a également entendu et adopté, hier, une communication relative à la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire et du plan de riposte économique, sociale et humanitaire à la pandémie de Covid 19. " Dès le début de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un plan national de riposte intégrant les dimensions sanitaire, économique, sociale et humanitaire de la crise. Dirigé au plus haut niveau par le Président de la République, à travers le Conseil des ministres et le Conseil national de sécurité, le dispositif mis en place fonctionne comme prévu. Ainsi, dans sa dimension sanitaire, le plan de riposte a permis d'identifier et de suivre depuis le 11 mars 1 540 cas dont 212 ont été déclarés positifs et pris en charge, avec un taux de guérison enregistré d'environ 30% contre un taux de létalité de 1%.

A ce jour, le dispositif a permis de contenir globalement la pandémie à Abidjan qui regroupe environ 93% des cas positifs. Notre pays se situe, à ce stade de la riposte, parmi ceux qui déploient une bonne résilience contre la pandémie de Covid 19", a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Sidi Touré a fait savoir que " dans cette dynamique, la sensibilisation a été renforcée et se poursuit à travers les médias traditionnels et les technologies de l'information et de la communication, avec un accent particulier sur le respect des mesures relatives à la distanciation sociale et le port obligatoire de masque, notamment dans le Grand Abidjan. Relativement au dépistage et à l'identification des cas positifs déterminants pour la riposte, les capacités des équipes d'intervention de collecte des échantillons auprès des populations ont été renforcées avec la mise à disposition de 40 ambulances et de 48 autres véhicules réquisitionnés sur le parc auto de l'État.

La montée progressive des capacités de dépistage permettra d'atteindre au moins 1 500 tests par jours, avec pour conséquence l'augmentation probable du nombre de cas positifs dans notre pays. Toutefois, ce système de détection rapide des personnes suspectes et des malades devrait permettre de les prendre en charge avant que la maladie n'atteigne un seuil critique"

Il a également indiqué que " dans ses dimensions économique, sociale et humanitaire prévues pour atténuer l'impact de la crise sur les populations, notamment celles vulnérables et soutenir l'outil de production, le plan de riposte est également en cours d'exécution. Plusieurs fonds d'aide et de soutien aux personnes vulnérables ainsi qu'aux entreprises ont été créés. La prise en charge par l'État des factures d'eau et d'électricité pour les abonnés sociaux est effective. Aussi le moratoire sur le paiement des factures d'eau et d'électricité est en vigueur, de même que l'ensemble des mesures d'exonération des droits et taxes de douane prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie"

Le Conseil, a ajouté le porte-parole du gouvernement, s'est félicité de l'effort constant et soutenu de tous les acteurs impliqués dans la gestion de cette crise sanitaire et réitère son appel à la responsabilité, au civisme et à la discipline en appliquant les mesures de prévention en vue de contrer la propagation de la maladie et de vaincre le Covid 19.

Outre la lutte contre le Covid 19, le Conseil s'est penché sur la question de l'exportation et de la transformation du cacao. Ici, le porte-parole a annoncé que le gouvernement a pris des ordonnances pour apporter un appui financier aux acteurs locaux. Ces différentes ordonnances visent à garantir la présence et la compétitivité des acteurs nationaux menacés de disparition du fait de difficultés majeures dans ces filières importantes de l'économie cacaoyère.

Le ministre de la Communication et des Médias a aussi annoncé que quatre centres d'excellence nationaux, deux issus de l'Inp-HB et deux de l'Université Félix Houphouët-Boigny évoluant dans les domaines des mines, de la biodiversité, des statistiques et de la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée bénéficieront de financement en vue de consolider la qualité des programmes de recherche et de formation et d'accroître les productions scientifiques et technologiques à fort impact sur le développement socio-économique.

Ce financement provient de la convention de crédit de douze milliards deux cent soixante-six millions trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent francs cfa conclue le 10 mars 2020 avec l'Agence française de développement en vue du financement du projet "African center of excellence (Ace)"