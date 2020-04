Congo-Kinshasa: L'UNICEF aide le gouvernement à poursuivre la vaccination au Nord-Kivu durant le COVID-19

Face à l'épidémie croissante de Covid-19, la République démocratique du Congo (RDC) poursuit avec l'aide de l'UNICEF ses activités de vaccination de routine pour lutter contre l'épidémie de rougeole dans la province du Nord-Kivu, dans l'est du pays.

Depuis le 1er janvier 2020, 3 167 cas de rougeole ont été signalés dans la province du Nord-Kivu. Les enfants de moins de cinq ans sont les plus touchés.

La campagne de vaccination de riposte à la flambée de rougeole, lancée le mardi 21 avril 2020, cible initialement 150.491 enfants âgés de 6 mois à 5 ans dans les 7 zones de santé les plus touchées de la province du Nord-Kivu. Il s'agit de Beni, Mabalako, Manguredjipa, Bambo, Birambizo, Mweso et Nyragongo.

Le protocole de vaccination a été modifié pour limiter le risque de transmission de COVID-19. Les soignants ou les parents et leurs enfants ne seront autorisés à l'intérieur des centres de santé qu'en petits groupes et doivent se tenir à une distance d'au moins un mètre des autres.

Outre la fourniture de vaccins, l'UNICEF a assuré la fourniture d'équipements de protection, de désinfectants et de gants chirurgicaux aux agents de santé qui administrent les vaccins. Les enfants, leurs soignants et leurs parents devront également se laver les mains avec du savon et de l'eau fournis sur le site de vaccination.

« La vaccination reste une intervention de santé vitale. Il est absolument essentiel de poursuivre les activités de vaccination, tout en veillant à ce que les mesures de protection et de prévention contre le COVID-19 soient respectées et que le personnel de santé soit formé et équipé pour mener à bien sa mission », a déclaré Frédéric. Emirian, chef du bureau de l'UNICEF à Goma.

Entre 2019 et 2020, l'épidémie de rougeole a été la plus grave en République démocratique du Congo avec plus de 332 000 cas et plus de 6 200 décès, dont environ 85% sont des enfants de moins de 5 ans.

La vaccination est le seul moyen de prévention contre la rougeole et la campagne de vaccination contre la rougeole dans la province du Nord-Kivu fait suite à une campagne dans la province de l'Équateur, où plus de 200.000 enfants ont été vaccinés entre le 23 et le 25 mars 2020.

Dans un rapport publié le 31 mars 2020, l'UNICEF a appelé le gouvernement à allouer une plus grande part de son budget aux services de santé vitaux pour les femmes enceintes, les nouveau-nés et les jeunes enfants et à faire du renforcement de la vaccination systématique une priorité.