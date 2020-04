Cote d'Ivoire: COVID-19 - La CIE, la SODECI et la CIPREL font un don de matériels médicaux et sanitaires d'une valeur de 365 millions de FCFA

Solidaires des populations ivoiriennes, la CIE, la SODECI et la CIPREL ont fait un don de matériels médicaux et sanitaires, le 22 avril 2020, au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique dans le cadre de la lutte contre le COVID 19. Cette contribution combinée des trois entreprises s'élève à 365 millions de FCFA.

Face à la pandémie de Covid-19 qui touche actuellement les populations ivoiriennes, les filiales du Groupe Eranove affirment ainsi leur soutien au plan de réplique national des autorités publiques et sanitaires au travers de plusieurs dons.

Ces dons permettront d'augmenter la capacité de soin des malades déclarés en soins intensifs avec crise respiratoire.

Pour ce faire les filiales du Groupe Eranove ont offert quatre (4) unités complètes de réanimation pour des traitements en soins intensifs avec des respirateurs, des lits médicalisés et l'ensemble des accessoires requis.

Pour augmenter la capacité de soin des malades déclarés en hospitalisation, le Groupe a fait un don de 100 lits dont 65 lits médicalisés pour l'intérieur du pays et 35 lits médicalisés à Abidjan notamment au service des maladies infectieuses. A cela, il faut ajouter un don de 200 000 masques pour soutenir les capacités de protection des populations.

Cette contribution combinée de 365 millions de FCFA offerte par les sociétés CIE, SODECI, CIPREL soutenues par le Groupe Eranove vise à fournir un accompagnement social et médical en augmentant les capacités de protection des populations, et de prise en charge des malades.

Ces dons seront remis au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique de Côte d'Ivoire à destination du personnel soignant et des patients sur toute l'étendue du territoire.

Entreprises citoyennes, la CIE, la SODECI et la CIPREL se sont mobilisées dès le début de la crise en garantissant une continuité de service public d'eau et d'électricité, dans le cadre de leur mission d'intérêt général à destination des populations de Côte d'Ivoire.

En outre, elles ont immédiatement mis en œuvre les dispositions sanitaires et de sécurité nécessaires à la protection de leurs collaborateurs, partenaires et clients : campagne de sensibilisation, respect d'une distance minimum supérieure à 1 mètre, port obligatoire du masque pour les collaborateurs, mise en place d'un dispositif strict d'hygiène des mains et nettoyage quotidien des locaux.

Par ces actions et la poursuite de leurs activités de fourniture de services essentiels, la CIE, la SODECI et la CIPREL réitèrent leur soutien au plan de lutte COVID 19 et leur engagement quotidien envers les populations ivoiriennes dans un contexte de crise qui ne pourra être surmonté qu'en faisant appel à la solidarité, à l'esprit d'entraide, au sens des responsabilités de chacun et à la mobilisation de tous.