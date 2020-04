Soudan: MINUAD soutient le ministère de la santé face au Coronavirus

La Mission des Nations Unies - Union africaine au Darfour (MINUAD) a publié mercredi un communiqué indiquant son soutien continu au gouvernement soudanais et à ses efforts de lutte contre la pandémie (COVID-19).

Le communiqué de la MINUAD a noté que son Représentant spécial conjoint, Médiateur en chef conjoint Jeremiah Mamabolo, a offert cinq véhicules 4x4 en état de service, quatre groupes électrogènes de grande capacité et une unité de conteneur de réfrigérateur au Ministre fédéral de la Santé, Dr Akram Ali Al - Tom.

Le communiqué a souligné que la cérémonie de donation virtuelle et la conférence de presse, la deuxième de son genre au Soudan, qui a eu lieu à Khartoum mercredi, reflètent la détermination de la Mission à poursuivre son soutien opérationnel au gouvernement de transition du Soudan dans sa lutte contre le Pandémie du coronavirus.

Mamabolo a salué les efforts acharnés déployés par le ministère fédéral de la santé, l'Organisation mondiale de la santé et la communauté internationale pour lutter contre la pandémie, félicitant les médecins, infirmières et autres agents de santé soudanais pour leur bravoure et leur sacrifice à sauver des vies.

Au cours de la cérémonie de remise virtuelle et de la conférence de presse qui ont eu lieu via la vidéosurveillance du bureau de Khartoum de la mission et de la salle de presse du ministère de la Santé, M. Mamabolo a déclaré : « Aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec le gouvernement, la MINUAD est heureuse de remettre ce don au ministère fédéral de la Santé, pour améliorer la préparation du gouvernement du Soudan à lutter contre l'impact potentiel du COVID-19 sur la population. »

Il a noté dans son discours à la cérémonie de passation de pouvoir à l'appel du Secrétaire général de l'ONU pour la cessation des hostilités et pour permettre un effort de collaboration pour lutter contre la menace COVID-19, en attendant, M. Mamabolo a réitéré l'appel à toutes les parties au conflit au Soudan pour voir la raison à se joindre au processus de paix à Juba pour un accord global qui favoriserait une construction nationale authentique et rapide.

M. Mamabolo a exprimé sa gratitude au gouvernement du Soudan pour ses efforts continus pour répondre aux besoins de ses citoyens, félicitant l'OMS et les autres membres de l'équipe de pays des Nations Unies pour leur soutien sans entrave aux autorités nationales dans l'accomplissement de leurs responsabilités envers le peuple du Soudan.

Le communiqué de la MINUAD a indiqué la fourniture de divers types d'appui aux autorités sanitaires locales dans sa zone d'opérations au Darfour.

Pour sa part, le ministre fédéral de la Santé, le Dr Akram Ali Al-Toum a salué le soutien de la MINUAD au ministère de la Santé et au gouvernement de transition dans leur guerre contre la propagation du COVID-19 et leurs efforts pour protéger tout le monde au Soudan contre les ravages de la pandémie.

Il a ajouté que la contribution de la MINUAD aujourd'hui est un autre jalon dans les efforts de la Mission pour nous aider à protéger notre population en ces temps critiques, soulignant le travail avec la communauté internationale pour combattre le COVID-19.

Dr Akram a déclaré: «La MINUAD a travaillé en partenariat avec nous au niveau fédéral et au niveau des États pour soutenir la population du Darfour au cours des années et en ces temps difficiles. Pour cela, nous sommes reconnaissants,"

« Nous espérons que la contribution d'aujourd'hui sera le début du soutien que nous recevons de l'UA-ONU et d'autres partenaires et que ce soutien se poursuit alors que notre gouvernement continue d'intensifier sa lutte contre le COVID-19 et d'autres épidémies telles que le paludisme afin pour fournir les normes de soins de santé que nos citoyens méritent », a conclu Dr Al Toum.

Il convient de noter que la cérémonie de transfert virtuel et la conférence de presse ont eu lieu via CCTV à partir du bureau de Khartoum de la mission, bureau de presse du ministère de la Santé, et qu'il s'agit du deuxième à être organisé par la mission, alors que toutes les mesures de protection de la santé ont été prises pendant l'événement.