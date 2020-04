Soudan: Le Parti national Umma suspend ses activités dans les structures des FLC

- Le Parti national Umma a appelé à l'adoption d'un nouveau contrat social pour réformer les structures de la période de transition pour que ces structures puissent remplir leurs fonctions mentionnées dans le document constitutionnel.

Le parti a annoncé le gel de ses activités dans les structures actuelles des Forces de liberté et de changement (FLC) pendant deux semaines, et a appelé à une conférence fondatrice des forces de la révolution et de tous les signataires de la déclaration de liberté et de changement à l'intérieur et à l'extérieur des structures actuelles des FLC pour discuter du nouveau contrat social de réforme des structures de la période de transition.

Le parti a appelé ses alliés au sein des Forces de la liberté et du changement, à répondre à l'appel à la réforme et au développement.

Le parti a déclaré que le fait de ne pas répondre à cette demande, avec les conditions congestionnées dans le pays, nécessite de travailler à la réalisation du développement et de la réforme souhaités avec tous les partis nationaux, y compris les Forces de la liberté et du changement, le gouvernement exécutif et le conseil souverain, avec ses composantes civiles et militaires.

Le parti Umma a souligné sa vision claire de la réforme des situations qui dépasse la matrice proposée, appelant à un nouveau contrat social, dont il a transmis les détails à toutes les forces.