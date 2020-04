Madagascar: Chaînes nationales - La société civile contre la « pensée unique »

Les dispositions prises par le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment celle qui concerne la gestion de la presse, irritent la société civile.

Le mouvement Rohy, œuvrant dans la gouvernance, estime que les stations publiques, la Televiziona malagasy et la Radio Madagasikara, « favorisent la pensée unique » durant la crise sanitaire. Les deux chaînes nationales ont bâti leur réputation, depuis des décennies, comme étant des instruments de communication, voire de propagande, au seul service du régime en place. Pourtant, selon cette plateforme, « dans une situation d'état d'urgence sanitaire et d'incertitudes créées par le Covid-19, la population recherche plus que jamais la pluralité des sources et l'expression d'opinions diverses ou même divergentes ».

En effet, selon toujours le mouvement Rohy, les chaînes publiques doivent être ouvertes aux débats démocratiques et autres initiatives. « Cessons d'infantiliser davantage les Malgaches et faisons confiance en leur pouvoir de discerner les informations exactes, qu'elles soient issues de prophétie et/ou d'interprétations de vécus quotidiens », interpelle le communiqué de la plateforme.

Le pays entre actuellement dans la phase de déconfinement progressif depuis lundi, après avoir cloîtré trois villes pendant un mois pour endiguer la propagation du coronavirus, mais il n'est pas encore opportun de baisser la garde. « Les efforts et les fonds utilisés doivent être concentrés sur le renforcement de notre système de santé par l'augmentation des équipements et de nos capacités de tests et de prise en charge des malades, ainsi que l'accompagnement (motivation et protection) des personnels de santé », avance le mouvement Rohy.

L'organisation estime aussi que « la mise en place d'une équipe d'experts pluridisciplinaires, capable d'élaborer/modéliser statistiquement les différents scenarii d'évolution de la pandémie et de proposer les réponses adaptées, est cruciale pour anticiper et éviter les habituelles mesures précipitées ».