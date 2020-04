Madagascar: Rentrée des classes - Les élèves armés de livres, de cahiers et de CVO

La rentrée des classes a été effective pour les collégiens et lycéens du pays.

Un élève par table, les cours de 7h à 11h, depuis la reprise des cours, hier.

Comme annoncé par le président de la République, et suivant la note de service n°202/310 - MENETP/SG du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et professionnel, la rentrée des classes s'est bel et bien déroulée hier pour les élèves en classes d'examens, des collèges et lycées de l'enseignement général et de l'enseignement technique et professionnel du pays. Le constat a été observé généralement auprès des établissements publics, qui ont ouvert leurs portes à leurs élèves après plus d'un mois de suspension des cours.

Un retour assez difficile pour les élèves, étant donné les craintes et les incompréhensions concernant la situation qui prévaut actuellement dans le pays, d'un côté, mais également compte tenu de l'arrêt qui a duré un certain temps, de l'autre. D'une région à l'autre, des élèves sont venus rejoindre leurs écoles avec ou sans mesures prises par le ministère de tutelle.

En effet, de nombreux établissements n'auraient pas encore pu mettre en place les « dispositifs stricts en matière de prévention de la propagation de la maladie Covid-19 », comme annoncé dans la note du ministère de tutelle. Entre autres, la distribution de masques auprès des établissements scolaires, la distribution du « Covid-Organics » et la mise en place de dispositifs de lavage des mains. L'intervention de la ministre Rijasoa Andriamanana Josoa sur la chaîne de télévision nationale le 20 avril dernier a toutefois permis de comprendre le pourquoi de la chose.

« Il conviendrait de noter que seuls les établissements scolaires situés à Antananarivo, Antsirabe I, Mahajanga I, Toamasina I, Fianarantsoa I, Toliary I et Antsiranana I pourront, pour le moment, bénéficier des dispositifs de [ces] mesures », a expliqué la ministre. Par ailleurs, du côté des établissements privés, des parents d'élèves se sont mobilisés pour doter leurs enfants de masques, en attendant les éventuelles distributions à titre gratuit de la part de l'Etat. Chez les écoles confessionnelles, surtout catholiques, certains établissements se sont également conformés aux instructions présidentielles, alors que la majorité a préféré ajourné cela.

