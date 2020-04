Madagascar: Cam / Conversation avec Mamikely : Regards croisés de Gad Bensalem et Rijasolo

L'un écrit et l'autre photographie. Deux grosses pointures dans leurs disciplines respectives, l'artiste pluridisciplinaire Gad Bensalem et le photographe Rijasolo travaillent ensemble sur le projet « Cam ». Un docu-fiction dans lequel mots et photos s'entremêlent. Une histoire publiée régulièrement sur les plateformes de l'IFM.

Après le chien Maxime et madame Marthe, c'est autour de la famille de Manantsoa que Gad Bensalem a fait couler l'encre de sa plume. Charbonnier, ce dernier a un fils, Mamikely, avec lequel l'artiste prend ses marques et c'est sur lui que le « Cam » s'est braqué. « Ils sont adeptes de l'argent sale, sale au sens propre du terme... ». En voila une attaque des plus accrocheuses pour suivre ensuite une histoire on ne peut plus banale, mais qui prend tout son sens à travers le texte de Gad Bensalem. Une petite vie qui passe inaperçue dans cette course sans fin. Pourtant, c'est dans les yeux de « personnes ordinaires » pour le peuple lambda que résident des pépites de force. De la rage de vaincre et de la volonté qui méritent tellement d'être mises en lumière.

Dans ce concept, Gad Bensalem et Rijasolo mettent en juxtaposition vues et pensées sur cette léthargie dans laquelle le confinement a plongé la ville, pour en sortir un docu-fiction. Gad Bensalem, adroit de ses mots, s'inspire des vues de sa fenêtre pour narrer, laisser vaguer son imagination et permettre l'existence des fruits de la fantaisie de l'âme. Quant à Rijasolo, toujours fidèle au poste, il sillonne les rues quasiment vides de la capitale. Aussi inhabituelle qu'elle soit, cette torpeur qui remplace la chorégraphie tananarivienne est étrangement tranquillisante par les temps qui courent. A eux deux, ils combinent une perception sortant des sentiers battues et donnent un angle de vue artistique à toute cette constance environnante.