Madagascar: MEF - La loi de finances rectificative en cours de préparation

Le ministre de l'Economie et des Finances a rencontré les responsables régionaux de son département.

Figurant parmi la délégation présidentielle qui s'est rendue à Fianarantsoa dans le cadre de la mission de lutte contre le coronavirus, le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato, a profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon sur le fonctionnement des directions et services régionaux de l'Economie et des Finances dans la région Matsiatra ambony. Outre le dossier urgent qu'est la lutte contre le coronavirus, le ministre a également évoqué le fonctionnement de la direction générale de son département.

Bâtiment unique. Il a notamment évoqué le projet de construction d'un bâtiment administratif unique qui centralisera toutes les directions et services régionaux du ministère. Notamment l'impôt, la douane, les finances et l'économie. Jusqu'à maintenant, ces services et directions régionaux sont éparpillés, et ce projet est destiné à moyen terme à les rassembler dans un même bâtiment pour mieux servir les usagers des services publics. Concernant la lutte contre le Covid-19, qui est d'ailleurs le principal objet de la descente présidentielle à Fianarantsoa, le ministre de l'Economie et des Finances a indiqué que « le pays fait face à une véritable guerre. Cette guerre implique un changement des priorités. Elle entraîne une urgence sociale et sanitaire qui oblige le gouvernement à concentrer ses efforts sur les priorités sociales comme la santé, l'éducation, les femmes et les enfants. »

Loi de finances rectificative. Ces changements de priorité, consécutifs aux urgences imposées par la crise sanitaire, figureront dans la loi de finances rectificative, qui est actuellement en cours de préparation. La réalisation du Plan Emergence Madagascar, conformément aux directives du président de la République Andry Rajoelina, sera également mise en exergue dans cette loi de finances rectificative. Le directeur général des Finances et des Affaires générales, ainsi que le gouverneur de la région Matsiatra ambony, ont accompagné le ministre lors de cette mission.