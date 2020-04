Sénégal: Krépin Diatta doit rejoindre un club où il aura la confiance du coach

Dakar — L'attaquant sénégalais du FC Bruges (élite belge), Krépin Diatta, a le potentiel pour évoluer dans les plus grandes ligues du monde, a déclaré l'entraîneur belge de la Gambie, Tom Sainfielt, estimant que le jeune footballeur doit se diriger vers un club qui lui fera confiance.

"A Bruges, en plus de ses qualités technique, physique et athlétique, il joue avec beaucoup de confiance et c'est important pour un jeune footballeur", a analysé le sélectionneur de la Gambie, actuellement confiné dans son pays par la pandémie du Covid-19.

"Je l'ai vu jouer à plusieurs reprises et je peux vous assurer que c'est un des meilleurs joueurs de son équipe et en Belgique", a dit dans un entretien téléphonique avec l'APS, le technicien qui a passé plus de 12 ans en Afrique.

Krépin Diatta, c'est un futur grand, a-t-il insisté, affirmant néanmoins qu'il doit rejoindre un club où il aura la confiance des entraîneurs.

"Diatta a les capacités de jouer en Angleterre, en Espagne et en France, mais à son âge la confiance sera très importante", a-t-il dit, saluant son choix de la Belgique pour lancer sa carrière internationale.

Pour un footballeur africain, la Belgique est le championnat idéal pour se lancer en Europe, a commenté Tom Saintfiet, appelé à commenter la trajectoire de l'ancien joueur d'Oslo FC, annoncé dans plusieurs clubs à l'intersaison.

Le technicien belge parle d'ailleurs des passages remarqués des internationaux sénégalais Jules Bocandé et Khalilou Fadiga, passés respectivement par le FC Seraing et FC Bruges avant de briller en France.

Agé de 21 ans, l'ancien attaquant de la sélection U20, est passé d'abord en Norvège lors de la saison 2017-2018 avant de rejoindre Bruges et la Belgique.