Congo-Kinshasa: COVID-19 - Danger permanent pour les personnes de troisième âge au Nord et Sud-Kivu

Alors que toutes les recherches menées sur le covid-19 sont unanimes au sujet des personnes de troisième âge qui figurent parmi les catégories les plus vulnérables de la pandémie, à Goma, par contre, les vieillards sans revenus vivant de la charité des personnes de bonne volonté ne savent pas rester confinés à la maison à cause de la faim. Ils font le tour de la ville et toquent à la porte de bienfaiteurs qui ont l'habitude de leur donner, chacun, une somme allant de 500 à 1000 Francs congolais. C'est ce que révèle l'organisation non-gouvernementale de droit congolais Africa Reconciled, dans sa dernière étude.

Cette situation, souligne l'organisation, est dû au fait qu'il y a absence totale de mesures sociales visant à assurer la survie des vieillards et leur éviter ainsi des mouvements incontrôlés en ville. Ce qui les expose à la contamination du coronavirus qui est déjà déclaré dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Cette forme de mendicité reste la seule voie de salut pour ces vieillards dont la plupart n'ont ni familles, ni personne pour s'occuper d'eux.

A Bukavu, capitale provinciale du Sud-Kivu, voisine de la Ville de Goma, l'autorité provinciale, au regard du taux de la vulnérabilité plus élevé de personnes de ce troisième âge, a formellement interdit la circulation de cette catégorie de personnes sans aucune mesure d'accompagnement visant à se rassurer de leur survie durant cette période de confinement.

Africa Reconciled, à travers la campagne de sensibilisation et de plaidoyer qu'elle mène en RD Congo, recommande à l'autorité provinciale et nationale de songer aux mesures urgentes de la sécurité sociale des personnes de troisième âge pendant cette période de l'urgence sanitaire afin de ne pas les exposer au covid-19.

Aux populations, elle demande d'observer tous les gestes barrières afin de vaincre la pandémie due au coronavirus qui ravage la population sans distinction.

A Goma, plusieurs mesures visant à renforcer la prévention contre la pandémie du covid-19 ont été prises, après l'enregistrement du troisième cas testé positif. Les populations sont loin de les intérioriser et de les respecter scrupuleusement. Selon le rapport d'Africa Reconciled, le marché reste la grande activité publique qui expose beaucoup plus les populations et, cela, sous l'œil et le bras du pouvoir public qui est sensé faire respecter les gestes barrière pour l'ensemble de populations.

Mesure d'isolement non respectée à Goma

Il a, en outre, été constaté par cette structure œuvrant pour la paix, que des trafics frauduleux des personnes et des biens sont rapportés, d'une part, de la ville vers les territoires voisins et vice versa et, d'autre part, entre la ville de Goma et la province de Gisenyi au Rwanda et vice versa. Sur le plan local, souligne-t-elle, ces mouvements s'opèrent soit par la complicité des services de sécurité commis aux points d'entrée et de sortie de la ville, soit par l'inefficacité de ces services qui n'arrivent pas à bien surveiller les mouvements dans le parc national de Virunga.

Eu égard au danger que présente cette pandémie, et du risque très élevé de la propagation du covid-19 dans les territoires voisins de la Ville de Goma, Africa Reconciled exhorte l'autorité provinciale et nationale notamment, à mettre en place des mécanismes de nature à faire respecter les gestes barrières, surtout dans des lieux publics comme les marchés.

Mais également de veiller au respect strict des mesures d'isolement et de juguler tous les trafics frauduleux des personnes qui risqueraient de propager, des villes vers les territoires, la maladie déjà présente à Goma.