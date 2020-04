Congo-Kinshasa: PPRD - François Nzekuye appelle à une réunion de clarification de l'Accord FCC-CACH

"En tant que député, membre de la coalition FCC-CACH, j'appelle à une réunion de clarification de l'état de l'accord pour en évaluer le bénéfice mutuel. Nous avons espéré, du coté FCC, que la meilleure manière de gérer le pays dans une situation où le CACH a gagné l'élection présidentielle sans disposer d'une majorité parlementaire et où le FCC dispose de la majorité parlementaire tant au niveau national que provincial sans avoir gagné l'élection présidentielle, était de former une coalition. Une année et demie après, il y a lieu de s'interroger sur la sincérité des uns et des autres sur la volonté de cheminer ensemble, au moins jusqu'à la fin du mandat et d'en tirer les conséquences qui s'imposent, dans l'intérêt de la République", écrit-il dans la déclaration dont la Prospérité publie le contenu intégral.

DECLARATION DE L'HONORABLE FRANCOIS NZEKUYE, DEPUTE NATIONAL, SECRETAIRE NATIONAL DU PPRD ET PORTE PAROLE SUR LA LIMITATION DES MATIERES A TRAITER PAR LE PARLEMENT A L'OCCASION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PROROGATION DE L'ETAT D'URGENCE PAR LE CHEF DE L'ETAT CE 19 AVRIL 2020

Nous avons suivi au journal de 20 h de la RTNC, la lecture de l'ordonnance du Chef de l'Etat demandant l'autorisation de l'assemblée nationale et du sénat en vue de proroger l'Etat d'urgence sanitaire.

Conscients, de la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, les parlementaires sommes prêts à autoriser le Président de la République, en tout cas en ce qui concerne les députés et sénateurs membres du FCC de proroger l'état d'urgence.

Cependant, nous pensons qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'ordonnance demandant la prorogation de l'état d'urgence, parce que nous ne voulons pas croire à un acte intentionnel tendant au non respect de la séparation des pouvoirs entre le parlement et l'exécutif. Rappelons-nous qu'en situation nécessitant l'instauration de l'état d'urgence, la constitution à son article 144 al. 2 dispose que l'assemblée nationale et le sénat se réunissent alors de prêt droit. D'autre part, l'état d'urgence n'empêche pas le fonctionnement d'autres institutions, le gouvernement et le cours et tribunaux de travailler normalement, moyennant le respect des mes mesures sanitaires. Restreindre, les prérogatives constitutionnelles du Parlement est un acte grave et nous conseillons au Président de la République de ne pas emprunter ce sentier qui risque de le conduire vers des dérives dictatoriales, qu'il a affirmé heureusement, ne pas être prêt à suivre, il y a quelques mois devant les congolais de l'étranger.

La République démocratique du Congo a besoin de manière particulière de voir son parlement fonctionner normalement pour doter le gouvernement des textes de lois pour accélérer les reformes, mais aussi pour répondre aux urgences concernant la lutte contre le corona virus, raison d'être de l'état d'urgence. Il s'agit notamment des autorisations de ratification des accords de dons et de prêts que divers partenaires multilatéraux et bilatéraux ont signés avec notre gouvernement. Sans plénière pour autoriser la ratification, le gouvernement se prive des moyens importants dont le pays a besoin de manière urgente.

Est-il normal que durant toute une session ordinaire, prévue par la constitution à son article 115, le parlement n'use d'aucun moyen de contrôle parlementaire sans que des mandataires publics de mauvaise foi n'abusent de leurs pouvoirs pour détourner les deniers publics ou que les parlementaires revenus de vacances parlementaires ne fassent entendre les préoccupations de leurs électeurs aux mandataires publics ?

Il ne se passe un mois depuis l'investiture du Président de la République et l'installation des deux chambres du parlement, sans qu'il n'y ait des pommes de discorde entre le FCC et CACH son partenaire, sans parler des disputes au sein du CACH.

En tant que député, membre de la coalition FCC-CACH, j'appelle à une réunion de clarification de l'état de l'accord pour en évaluer le bénéfice mutuel. Nous avons espéré, du coté FCC, que la meilleure manière de gérer le pays dans une situation où le CACH a gagné l'élection présidentielle sans disposer d'une majorité parlementaire et où le FCC dispose de la majorité parlementaire tant au niveau national que provincial sans avoir gagné l'élection présidentielle, était de former une coalition. Une année et demie après, il y a lieu de s'interroger sur la sincérité des uns et des autres sur la volonté de cheminer ensemble, au moins jusqu'à la fin du mandat et d'en tirer les conséquences qui s'imposent, dans l'intérêt de la République.

Fait à Kinshasa, le 21 avril 2020

Honorable Député National François NZEKUYE

Secrétaire National et Porte-parole du PPRD