Congo-Kinshasa: FNSCC - Félix Tshisekedi nomme Ambongo et Bokundoa à la tête du Comité de gestion !

Le Cabinet du Chef de l'Etat a rendu public hier, mercredi 22 avril 2020, trois Ordonnances portant respectivement, élévation d'un Général-Major et de deux Généraux de brigade au sein des FARDC ; nomination au sein du Commandement de la Garde Républicaine et, enfin, nomination des membres du Comité de Gestion du Fonds National de Solidarité Contre le COVID-19, FNSCC, dont la principale mission consiste à rechercher et collecter des moyens financiers destinés à servir sous forme d'aide, assistance ou soutien aux personnes physiques ou morales, personnels médicaux soignants, services médicaux ou hospitaliers.

Ces Ordonnances ont été lues en direct de la Rtnc par M. Kasongo Mwema, porte-parole du Président Félix Tshisekedi. Ainsi, le Cardinal Fridolin Ambongo a été nommé en qualité de Coordonnateur du Comité de Gestion du FNSCC. Il sera immédiatement secondé par le Révérend Docteur André Bokundoa de l'Eglise de Christ au Congo.

Quoiqu'il soit chapeauté par Monseigneur Ambongo, ce dernier, dans sa nouvelle casquette de coordonnateur du FNSCC, sera secondé par le Révérend Docteur André Bokundoa de l'ECC en tant que Coordonnateur Adjoint. Et, comme annoncé lors de sa création, la gestion et l'organisation du FNSCC sont confiées à un Comité de gestion composé d'au moins 7 membres. Il s'agit, bien évidemment, d'un coordonnateur, un coordonnateur adjoint, d'un délégué de la société civile, d'un délégué des mouvements associatifs des femmes, d'un délégué des entreprises du secteur public, d'un délégué des entreprises du secteur privé ainsi que du secrétaire technique du Comité multisectoriel de riposte au Covid-19.

Ainsi donc, hormis Mgr Ambongo et le Révérend Pasteur Bokundoa, l'on retrouve Cheik Abdallah Mangala ; le Général Sony Kafuta; le Révérend Elebe; de Madame Liliane Vakeyeka; de Mme Marie- Madeleine Kalala, Patient Bashombe et le Virologue Docteur Muyembe Tamfum.

Ces nominations interviennent après la rencontre qui s'était tenue lundi dernier à la résidence présidentielle de la N'sele, entre le Président de la République Félix Tshisekedi et la délégation de confessions religieuses. Lors de cette audience, le Chef de l'Etat avait estimé que c'était donc le moment ultime d'associer les confessions religieuses dans ce combat contre cet ennemi commun et invisible qu'est le Coronavirus. En plaçant des hommes de Dieu à la gestion du FNSCC et les membres de la société civile, Félix Tshisekedi attend à ce que les 80 millions des congolais trouvent satisfaction dans le mode de gestion de ceux qui sont censés prêcher par leur exemplarité.

La mission du FNSCC

Créé le 06 avril dernier, le Fonds National de Solidarité contre le Covid 19, a comme principale mission de rechercher et collecter des moyens financiers destinés à servir sous forme d'aide, assistance ou soutien aux personnes physiques ou morales personnels médicaux soignants, services médicaux ou hospitaliers. Il vise également à appuyer les entreprises et autres structures exerçant une activité économique qui seraient particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.

Nominations au sein de la Garde républicaine

Parmi les Ordonnances qui ont été lues hier mercredi, dans la première, il y a eu des nominations au sein de la Garde Républicaine. L'élévation d'un Général- Major et de deux Généraux de brigade au sein des FARDC. Tandis que dans la deuxième Ordonnance, il y a eu nomination au sein du Commandement de la Garde Républicaine, un général - major commandant de la garde présidentielle ; Un Commandant adjoint en charge des opérations, Un Commandant adjoint en charge de l'administration et Un Général de brigade nommé comme Chef d'état - major de la Garde Présidentielle. Le Général-Major Chiwewe Songe Christian a été nommé comme commandant de la Garde Républicaine.