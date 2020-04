Congo-Kinshasa: Tshisekedi - Touadera - Bon voisinage et COVID-19 au menu

Le président centrafricain, Faustin-Archange Touadera, a effectué un aller-retour Bangui-Kinshasa-Bangui, dans le cadre d'une visite éclair à son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Arrivé à l'aéroport de N'Djili en fin de matinée, où il était accueilli par le vice-premier ministre et vice-ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, il a pris aussitôt après la direction de la Cité de N'Sele, pour un tête-à-tête avec le Chef de l'Etat congolais, dans sa résidence de cette banlieue de Kinshasa.

Selon la presse présidentielle, les deux hommes d'Etat ont échangé autour de deux sujets principaux, à savoir les relations de bon voisinage entre la République Démocratique du Congo et la République Centrafricaine ainsi que les stratégies mises en œuvre, de part et d'autre, pour lutter contre le coronavirus. S'agissant du premier volet, Faustin Archange Touadera et Félix Antoine Tshisekedi ont fait le constat heureux de l'amélioration sensible des relations diplomatiques et autres, depuis l'avènement au pouvoir du dernier cité. Pour ce qui est de la prévention et de la lutte contre le Covid-19, les deux Chefs d'Etat ont largement partagé les expériences de leurs pays au chapitre de la riposte.

Le président centrafricain, qui en était à sa troisième visite à Kinshasa en l'espace d'une année, a regagné son pays en début d'après-midi.