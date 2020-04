Congo-Kinshasa: Prorogation de l'état d'urgence - Le Parlement en plénière aujourd'hui

Tout comme au Sénat, l'Assemblée nationale a convoqué une séance plénière ce jeudi 23 avril 2020, pour statuer sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Malgré la limitation des sujets à traiter en prélude de cette plénière à savoir, un seul point à l'ordre du jour selon l'Ordonnance présidentielle, l'Assemblée nationale, quant à elle, ne semble pas l'entendre de cette oreille. Tenez ! Faisant la restitution de la conférence des Présidents animée par Jeanine Mabunda, le Rapporteur du Bureau de cet organe délibérant, a signifié, expressis verbis, que la conférence des présidents a soulevé d'autres questions qui devront être discutées en marge de la plénière qui aura lieu ce jeudi.

Adoption du calendrier des activités

A tout prendre, les deux Chambres que compose le parlement vont siéger, séparément, dans le strict respect des propositions sanitaires lui soumises par le secrétariat technique du comité de riposte contre la propagation du coronavirus. Célestin Musao Kalombo, Rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale de son état, a livré l'économie générale de ce qu'a été la conférence des présidents au niveau de la Chambre basse du parlement. «L'Honorable Présidente de l'Assemblée nationale a présidé une importante réunion de la conférence des présidents. A cette rencontre, il n'a pas été seulement question d'examiner un seul point notamment, le point relatif à la demande de prorogation du délai de l'état d'urgence, il a été plutôt question au cours de cette conférence des présidents d'examiner et d'adopter le calendrier faisant état des activités pour la session ordinaire de mois de mars », a par ailleurs déclaré Célestin Musao.

D'après le bureau que chapeaute Mabunda, les élus du peuple ont essayé d'enrichir le projet de calendrier leur soumis par le bureau de l'Assemblée nationale étant donné que c'est un calendrier riche qui fait allusion à la possibilité de revoir quelques dispositions du Règlement intérieur de la Chambre basse du parlement et d'examiner plusieurs propositions des lois qui sont déjà déposées sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. D'autres points relatifs au contrôle parlementaire et à l'audition de rapport des Institutions citoyennes comme le cas de la CENI ont été aussi enregistrés.

Une plénière physique

Nonobstant la distribution des kits wifi aux Députés nationaux, la plénière pour la prorogation de l'état d'urgence qui expire déjà aujourd'hui à minuit, va connaître la participation physique d'une poignée d'élus du peuple. Le Rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale a fait savoir au passage que la plénière d'aujourd'hui, sera physique et que les kits wifi en pleine distribution seront utilisés pour les téléconférences qui sont déjà envisagées pour des séances plénières à venir. « C'est un projet de longtemps d'ailleurs, il fallait dans un certain temps préconiser l'utilisation de NTIC pour permettre la tenue des conférences, des réunions avec le système de téléconférence. Les honorables députés sont en train de retirer les kits wifi, dès que tout le monde aura retiré, les prochaines plénières et autres séances se feront par téléconférence », précise Célestin Musao à ce sujet.

Prorogation de l'état d'urgence

D'emblée, l'Ordonnance décrétant l'état d'urgence prise par le Président de la République en date de mardi 24 mars 2020, expire ce jeudi 23 avril 2020. Au vu de l'état actuel de la situation pandémique aggravante, conformément à la Constitution, le Chef de l'Etat, via une Ordonnance, a sollicité auprès de deux chambres du parlement, en date du 17 avril, une prorogation de l'état d'urgence. Celle-ci autorise exceptionnellement les deux chambres de se réunir séparément en dépit de l'interdiction de regroupement de plus de 20 personnes. Et donc, les deux séances plénières auront le devoir de proroger l'état d'urgence pour 15 jours.