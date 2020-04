Angola: Elaboration d'un nouveau plan de commercialisation du gaz butane dans l'Est du pays

Luena — La commercialisation du gaz butane auprès des grossistes et détaillants des provinces de la région l'est du pays (Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte) aura à partir de prochains jours à un nouveau plan.

La décision a été prise mercredi, lors de la réunion qui s'est tenue dans la ville de Luena, dans la province de Moxico, entre le vice-gouverneur provincial pour le secteur politique, social et économique, Victor da Silva et les membres de la direction de ce centre et revendeurs.

Lors de la rencontre, le responsable a expliqué que le nouveau plan qui priorisera les provinces de la région qui ont le plus besoin du produit, vise à permettre une vente organisée, surtout, dans les périodes de plus forte demande, à savoir dans les mois de décembre et janvier.Les grossistes, a-t-il insisté, devront également distribuer du gaz butane aux détaillants hebdomadaire de façon régulière.