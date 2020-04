Congo-Kinshasa: 2020 - Peut-on dire que Coronavirus fait le bonheur et le malheur de certains mandataires des entreprises publiques en RDC ?

Sans doute serait la bonne réponse à cette interrogative réflexion pour les mandataires en fonctions qui allaient déjà quitté leurs postes en faveur de nouveaux mandataires des entreprises et établissements publics, dans le cadre de l'accord CACH-FCC.

Un accord qui est un moindre mal, après le résultat des élections du 30 décembre 2018 qui avaient conduit notre pays à une alternance pacifique et civilisée du 24 janvier 2019, entre le 4ème et le 5ème Président de la République Démocratique du Congo.

En attendant que le changement acceptable et accepté n'intervienne en faveur des dirigeants politico-administratifs compétents et méritants de CACH, appelés à occuper les postes destinés à leur regroupement politique suivant l'accord CACH-FCC, il n'est pas étonnant qu'avec le COVID-19 les nouveaux dirigeants politico-administratifs des entreprises et établissements publics attendent encore leurs affectations, pendant que les mandataires en place qui devraient déjà être négativement sanctionnés continuent toujours à travailler malgré leur mégestion.

Espérons qu'ils peuvent encore s'amender pour mériter en dernière minute la confiance placée en eux par la hiérarchie du pays. Aussi, pourront-ils servir encore ce pays ailleurs, pour avoir quitté honorablement leurs postes pour répondre aux exigences du partage de leur coalition. 2020 étant l'« Année de l'Action » comme l'avait annoncée le Président de la République devant les membres du Parlement réunis en Congrès annuel de 2019.

Elle est considérée par les Congolais avisés que nous sommes comme une année du déclic de la matérialisation des actions à réaliser par les dirigeants politiques, et politico-administratifs de la coalition FCC-CACH.

Les bilans annuels que présenteraient les entreprises et établissements publics de ce pays en 2020devraient être ceux de la gestion des dirigeants politico-administratifs de la coalition CACH-FCC, et non seulement ceux des mandataires du FCC comme c'est le cas actuellement.

Toutefois, en 2023, le 5ème Président de la République sera évalué par le peuple congolais suivant le succès ou l'insuccès qui proviendrait du Gouvernement de coalition, soutenu par les entreprises et établissements publics de différents ministères. Il y a donc nécessité pour ce quinquennat qui est sous le signes de changement de mentalités, d'avoir à la tête de chaque entreprise, une équipe dirigeante méritante et compétente dont la complémentarité franche et sincère prouverait aux yeux du monde que la coalition CACH-FCC était vraiment la bonne voie au lieu la cohabitation, et cela en dépit de des épines qui joncheraient son parcours qui mène à l'horizon 2023.

D'où l'obligation pour les mandataires des entreprises et établissements publics de notre pays de s'abstenir de sanctionner stratégiquement et malicieusement certains de leurs sincères et honnêtes collaborateurs, sans leur faire bénéficier des prérogatives que leur offre l'article 23 de la Constitution de notre pays.

Au sujet du changement dans les entreprises, les nouveaux mandataires devront savoir prendre encore leur mal en patience. Car, avec la situation de coronavirus, ce changement n'est plus une priorité absolue. Même si son dossier reste toujours d'actualité.

Que les anciens mandataires retenus à leurs postes continuent à suivre l'exemple de feu Directeur Général de DGDA, Monsieur Deo RUGUIZA MAGERA, d'heureuse mémoire ou de Monsieur Maurice TSHIKUYA de l'INPP, pour ne prendre que ces deux exemples, afin d'éviter de subir d'une manière exemplaire la rigueur de la loi, pendant et après cette « Année de l'Action » qu'est 2020.

Avec cette approche, et pour changer de mentalités en luttant contre les antivaleurs comme la flatterie, le mensonge, le commérage, le masochisme, la corruption, l'enrichissement illicite et autres, chaque mandataire devra préalablement faire son auto-jugement professionnel, afin d'éviter de prendre la direction de méditation et de réflexion préconisé par Mobiem MIKANZA, dans son œuvre « Procès à MAKALA. Une œuvre éducative qui invite les nouveaux citoyens et les citoyens nouveaux de cet Etat de droit qu'est la République Démocratique du Congo de changer de mentalités négatives en mentalités positives.

Pour ce faire, il faudra utiliser physiquement et médiatiquement la stratégie de persuasion dans ses différentes formes, comme c'est le cas dans «MBOTE Ya LUZITU» qui est une salutation respectueuse de frapper des mains à distance d'un mètre ou plus pour la personne qui salue, et de la main droit sur le cœur pour celui qui répond.

De cette manière, la pandémie à coronavirus pourra disparaitre progressivement, et les nouveaux mandataires entreront en fonctions pour être jugés aux actions dès que le moment sera venu. Au nom de la stratégie de persuasion, les mandataires des entreprises et établissements publics de la coalition CACH-FCC réserveraient dans leurs cœurs une place de choix à la devise de notre pays qui est « Justice-Paix-Travail », et de son hymne national « Le Debout Congolais ».

Avec ces deux éléments importants repris dans l'article 1er de la Constitution de notre pays, les anciens et nouveaux mandataires des entreprises et établissements publics du quinquennat du 5ème Président comprendront tôt ou tard qu'en RDC, même si le malheur des uns peut faire le bonheur des autres, le jugement de la cour finira toujours par rendre blanc ou noir tout mandataire qui aura exercé les fonctions publiques. Et il sera sanctionné positivement ou négativement, selon son œuvre.

Il est donc inutile de faire la politique de l'autruche. Car, l'histoire ne saute pas. Tôt ou tard, le coronavirus sera derrière nous. Ce qui fera que tous les mandataires de la coalition FCC-CACH seront jugés sectoriellement à l'œuvre. Comme le diable ne peut jamais être plus fort que Dieu, c'est au résultat que le malheur des mandataires pourra faire le bonheur du peuple congolais, déjà en 2020.

Formateur en Gestion des Entreprises

Consultant en Communication & Marketing

