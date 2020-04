Congo-Kinshasa: L'amour-corona/ 97° - La femme est atteinte

Je n'aime pas en parler... Je n'aime pas parce que j'aime.

Vissé devant ma télé de confinement, j'en ai eu pour mon compte!

Pas de distanciation sociale, pas de masque...

Plus ou moins cette citation de Koffi:" Meka kokoma koka, okomona ndenge nako poussa vélo".

Entre les deux pigeons, la femelle était de 10 ans plus âgée que le mal, un jeune homme de 87 ans qui semblait garder encore tous les fondamentaux definitionnels de l'amour pur et strict.

Le romantisme ne vieillit jamais ! Elle était en quarantaine, cette jeune fille aux cheveux tout blancs marchant vers son siècle. Du coup, je me suis interdit de jaser sur la problématique de qui doit être plus âgé que qui pour que l'aventure de deux cœurs ait son âge optimal.

Sur France 24, la journaliste était sur sa question : Que voulez- vous monsieur ?" Réponse de l'amoureux:" Je veux assister à la mort de celle que j'aime". Et mon sang ne fit qu'un tour.

En effet, la femme de 97 ans était atteinte de Coronavirus, et était internée dans une clinique pour une prise en charge. On venait de lui annoncer la présence de son mari à l'extérieur. Il y avait tout dans ses yeux, par- delà ses larmes coulant sur une peau belle et ratatinée.

Fallait- il pousser la chaise roulante jusqu'au balcon ? L'initiative valait son coût. C'était l'Evangile selon Saint Exupéry :" On ne voit mieux qu'avec le cœur, car l'essentiel est invisible pour les yeux".

Plus ou moins assis à 50 mètres de la bâtisse, l'homme, avec ses yeux embués, projetait un regard de 45° vers le balcon pour voir celle qui tremblotait et toussait comme pour annoncer sa mort prochaine.

Et le magazine s'arrêta sur cette vérité de Blaise Pascal :" Le cœur a ses raisons que la raison ignore".

Ne me posez plus de questions sur la complicité de Macron et Brigitte ! A 97°, c'est de l'amour- Corona. On en meurt à deux!