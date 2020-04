Cote d'Ivoire: 25 mille F Cfa à des familles vulnérables , Sidi Touré explique

Lors de la conférence de presse qui a suivi le conseil des ministres du mercredi 22 avril 2020, Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement, a annoncé l'opérationnalisation du Fonds de solidarité et de soutien humanitaire COVID- 19 mis en place en Côte d'Ivoire dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus, à partir du jeudi 23 avril 2020 dans le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie.

Ce fonds spécial, d'un montant de 13, 3 milliards de FCFA bénéficiera à 177.198 ménages, dont 13 familles endeuillées par la pandémie et s'étendra à l'intérieur du pays à partir du mois de mai 2020.

« C'est dans l'esprit de réduire les vulnérabilités et atténuer les angoisses et le stress de nos populations que le Président de la République a pris cette ordonnance qui met en place le Fonds spécial de solidarité, en plus d'autres fonds qui adressent les PME et les grandes entreprises .

Il faut noter que 1.300. 363 personnes extrêmement pauvres vivent dans le Grand Abidjan,ce qui correspond à 206.673 ménages.

Nous avons déjà un programme issu du PS-GOUV (Programme social du gouvernement) qui s'appelle le Projet filets sociaux productifs qui traite près de 29. 000 ménages.

Ces 29. 000 ménages sont à extraire des 206. 673 ménages identifiés dans le cadre de ce nouveau programme, ce qui nous amène à 177.198 ménages qui bénéficieront de ce fonds spécial, dans sa première phase.

Dans le cadre de ce fonds, 25.000 FCFA seront transférés par mois à ces ménages, soit 75. 000 FCFA par trimestre.

Les cibles sont les personnes vulnérables confinées, particulièrement les personnes âgées et leurs familles, les familles des personnes décédées du fait du COVID-19, les malades indigents, les enfants et adolescents vulnérables, des orphelinats, des pouponnières et les enfants en situation de rue confinés du fait du COVID-19, les personnes souffrant de maladies chroniques, les artisans, les petits commerçants et toutes les personnes en détresse du fait du COVID- 19.

Des kits alimentaires (riz, huile, poissons, sel... ), des kits d'hygiène (savons, gels hydro alcooliques... ) seront mis à la disposition de ces personnes.

Au Togo, l'aide s'élève à 23. 000 FCFA par mois, 23. 000 FCFA aussi au Sénégal et 23.200 FCFA en Namibie.

Nous sommes à 25. 000 FCFA, nous pouvons faire mieux mais il faut commencer quelque part », a expliqué Sidi Tiémoko Touré.