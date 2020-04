Cote d'Ivoire: Coronavirus - Dadju récolte plus de 100 millions de Fcfa pour des hôpitaux

Les artistes, à travers le monde, continuent de se mobiliser pour lever des fonds pour aider à lutter contre la maladie à coronavirus.

Après le grand concert caritatif "One World : Together at Home" initié par Lady Gaga qui a récolté plus de 70 milliards Fcfa, et d'autres stars, c'est au tour de Dadju d'apporter sa pierre à l'édifice.

Dans la soirée du mercredi 22 avril, le chanteur de "Bobo au coeur" a diffusé un live sur Instagram, où il compte plus de 4 millions d'abonnés, en lançant plusieurs appels aux dons.

« On va vivre des expériences incroyables en direct. Le but est de passer un bon moment. On va rigoler, je vais essayer de danser, on va chanter, on va parler... Vous pourrez poser des questions à toutes ces personnalités.

On va essayer de parler de tout et de rien, pas que du négatif, on est là pour décompresser », a confié Dadju, devenu papa en avril dernier, au début de son live depuis son salon, avant que se succèdent plusieurs stars.

Le chanteur a invité Gims, Vitaa, Kendji Girac ou Antoine Griezmann. Grâce aux dons de célébrités et d'internautes, il a permis de récolter près de 130 milionss de Fcfa pour les hôpitaux de France et l'Unicef.