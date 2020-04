Afrique: Les sélections africaines ne cessent de progresser, selon Tom Sainfliet

Dakar — Les sélections africaines de football ont tellement progressé durant ces dernières années qu'elles peuvent, avec plus d'organisation, atteindre le niveau des meilleures équipes nationales d'Europe et d'Amérique du Sud, estime le sélectionneur national de la Gambie, Tom Sainfliet.

"J'ai passé douze ans dans le continent africain. Je peux vous assurer que les progrès sont réels, immenses et constants. Et le gap est en train de se résorber" entre les équipes africaines et celles d'Europe et d'Amérique du Sud, a dit le technicien belge dans un entretien téléphonique avec l'APS.

Sainfliet, qui a été brièvement directeur technique national du Nigeria, estime que les moyens économiques, humains et infrastructurels mis à la disposition des sélections nationales font la différence entre l'Afrique et les sélections d'Europe et d'Amérique du Sud.

"En termes de développement, beaucoup d'efforts ont été faits, et les techniciens africains sont désormais très qualifiés", a souligné l'ancien défenseur de la Belgique. Parlant de qualité, il donne les exemples du Nigeria, du Ghana et du Sénégal, qui ont formé des footballeurs de haut niveau.

"Le gap en matière d'infrastructures est en train d'être résorbé par l'Afrique du Sud et les pays d'Afrique du Nord", a souligné Tom Sainfliet. Dans les années à venir, les sélections africaines vont rattraper les meilleures du monde, dit-il.

"Dans les plus grands clubs du monde, on trouve des internationaux africains, dont la qualité et le professionnalisme sont loués", a fait remarquer Tom Sainfliet. En Europe, les footballeurs sénégalais, dont Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye, "sont très respectés", a-t-il dit, ajoutant que Krépin Diatta et Ismaïla Sarr sont d'un niveau qui démontre le haut niveau de la formation des footballeurs sénégalais.

Selon le technicien belge, le Sénégal doit être pris pour "un exemple" à suivre par certains pays comme la Gambie.