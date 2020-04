Algérie: L'organisation de la direction déléguée des nouvelles circonscriptions administratives fixée

Alger — L'organisation de la direction déléguée du secteur de l'habitat des nouvelles circonscriptions administratives situées dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles a été fixée par un arrêté interministériel publié au Journal officiel n° 23.

Cet arrêté a pour objet de "fixer l'organisation de la direction déléguée de l'habitat, de l'urbanisme, de la ville et des équipements publics des circonscriptions administratives dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles en services et en bureaux".

Il vient en application du décret présidentiel n° 18-337 portant création de circonscriptions administratives dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles et déterminant les règles de leur organisation et fonctionnement.

Selon cette nouvelle réglementation, la direction déléguée de l'habitat, de l'urbanisme, de la ville et des équipements publics, instituée par les dispositions de du décret présidentiel n° 18-337, comprend trois services.

Il s'agit du service du logement, le service de l'urbanisme et le service des équipements publics.

Le service du logement est composé du bureau du logement rural et de la réhabilitation du cadre bâti, et celui du logement public locatif, de la promotion immobilière et de l'aide de l'Etat.

Quant au service de l'urbanisme, il est composé du bureau de l'urbanisme et de l'aménagement urbain, et un bureau de l'architecture et de la construction.

Le service des équipements publics est également composé de deux bureaux, à savoir celui des études et d'évaluation et le bureau de gestion et de suivi des opérations de réalisation.

S'agissant des missions des services et des bureaux, elles seront déterminées par arrêté du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville.