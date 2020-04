Algérie: Karaté do - le club d'Amirzour espère plus de moyens

Alger — Le Karaté Club d'Amizour, relevant de la Ligue de Wilaya de Bouira, espère bénéficier d'un peu plus de moyens à l'avenir, pour mettre ses athlètes dans de bonnes conditions et leur permettre ainsi de mieux représenter la région lors des différentes compétitions nationales.

"La subvention que nous accorde annuellement la Direction de la Jeunesse et des Sports de Bouira est de seulement 50.000 DA" a commencé par mettre en évidence le président du club, Moussa Saouli, lors d'un entretien accordé à l'APS.

"A ce manque flagrant de moyens financiers s'ajoute le piteux état dans lequel se trouve notre salle d'entraînement, qui tombe littéralement en ruine, sans parler du tapis, devenu impraticable à cause de l'usure du temps" a-t-il poursuivi.

"Malgré toutes ces conditions défavorables, nos athlètes n'ont rien perdu de leur motivation, particulièrement ceux de notre élite, qui sont au nombre de 45, et qui ont déjà dignement représenté la région", selon Saouli.

En effet, le Karaté Club d'Amizour figure actuellement parmi les dix meilleures formations nationales, suivant le classement annuel de la Fédération algérienne de la discipline (FAK), sans parler des titres individuels et collectifs qu'à déjà remporté en championnat.

Le dernier titre en date a été remporté par Alae Salmi, lors du Championnat national 2020, disputé à la salle Harcha-Hacene d'Alger, où il avait glané une médaille d'or chez les moins de 60 kg, alors que deux de ses coéquipiers s'étaient contentés du bronze.

L'année d'avant, pendant le Championnat national de 2019, le club d'Amizour avait raflé six médailles, dont une en or, aux épreuves du "par équipes". Toujours selon Saouli, "le club se porte bien même au niveau des jeunes, nés entre 2005 et 2007, puisque certains sont en voie d'intégrer les rangs de la sélection nationale, ou y sont déjà, comme c'est le cas pour deux éléments, en -52 et -57 kg.

Le Karaté Club d'Amizour a été fondé en 1994 et il compte aujourd'hui pas moins de 600 adhérents, toutes catégories d'âge, garçons et filles. Selon Saouli, il existe un très gros potentiel technique dans la région, et il suffit de le prendre un peu mieux en charge pour qu'il démontre l'étendue de son talent.