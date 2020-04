Ile Maurice: Accusé de trafic de drogue - «J'utilise le cannabis pour des raisons médicales», affirme le suspect

Il avait été arrêté le 18 mars dernier avec avec du cannabis et des cachets de psychotropes. Depuis, Nadeem Aumjeedally, un peintre habitant Brisée-Verdière, a fait deux demandes de remise en liberté conditionnelle et en a essuyé deux refus. Ce n'est que hier, mercredi 22 avril, après avoir fait une troisième demande, où il a fait savoir qu'il consommait du cannabis pour des raisons médicales, qu'il a été libéré conditionnellement.

Lors d'une fouille de la brigade anti-drogue à son domicile, les officiers sont tombés sur cinq grammes et 180 graines de cannabis et 36 cachets de psychotropes. Questionné, il devait avouer qu'il n'avait pas de prescription. La valeur totale du cannabis et des cachets s'élève à Rs 23 700. Une accusation provisoire de trafic de drogue avait donc été retenue contre lui.

Lorsque sa première demande avait été rejetée devant la Bail and Remand Court, le suspect avait fait appel à la Cour suprême, et sa requête avait été rejetée de nouveau.

Par le biais de ses hommes de loi, Me Rajendra Appa Jala et Sanjeev Teeluckdharry, il a fait une autre demande en précisant qu'il utilise le cannabis pour des raisons médicales. «En tant que peintre et tôlier, je suis exposé à des produits chimiques comme la peinture et du thinner toute la journée, et cela a affecté ma santé. C'est pour me soigner que j'utilise du cannabis», a expliqué Nadeem Aumjeedally dans sa troisième demande.

Après avoir mené un «balancing exercise», le magistrat Kevin Rangasamy a accédé à sa requête. Le suspect a dû s'acquitter d'une caution de Rs 15 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 50 000.