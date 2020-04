Angola: COVID-19 - L'ANEP applaudit une mesure du gouvernement

Luanda — Le président de l'Association de l'enseignement privé (ANEP), António Pacavira, a considéré mercredi à Luanda comme équilibrée, la décision du gouvernement d'autoriser la perception des frais de scolarité pendant la durée de l'état d'urgence.

L'Exécutif a autorisé mercredi, dans un décret conjoint des ministères de l'Education et de l'Enseignement Supérieur, la collecte jusqu'à 60% dans les institutions d'enseignement privé et jusqu'à 25% dans les établissements publics-privés.

La mesure, qui couvre toutes les institutions d'enseignement général privées, publiques-privées et universitaires, vise à assurer le fonctionnement normal des établissements d'enseignement et le paiement de la rémunération du personnel enseignant et non enseignant.À ce sujet, António Pacavira a déclaré à l'ANGOP que le montant, bien que non prévu, résout les problèmes de trésorerie des établissements d'enseignement privé.

Il a expliqué que les 60 pour cent sont le résultat d'une étude technique du point de vue comptable et économique réalisée par l'IGAPE, à partir de la base de données, auprès d'un échantillon de 70 écoles.Les résultats, a-t-il révélé, ont montré que la valeur permettra de maintenir le fonctionnement des écoles et l'employabilité de plus de 40 000 personnes des institutions privées. Il a dit que les tuteurs étaient présents et que la demande de réduction des frais mensuels a été accordée, et quiconque a déjà payé le montant total verra la valeur à être reconvertie.

"C'était une attitude humaniste technique, compte tenu du fait que de l'autre côté, il y a des professionnels qui ont le droit de jouir d'un droit qui les assiste", a-t-il souligné.Les cours de l'enseignement général sont suspendus dans tout le pays, qui observe un régime d'état d'urgence depuis le 27 mars.L'état d'urgence a été décrété par le Président de la République et prorogé jusqu'au 11 avril, étant en vigueur jusqu'au 25 du mois en cours.